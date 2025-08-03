Секрет рассыпчатой картошки раскрылся случайно — теперь делают все только так

Картошку для гарнира лучше варить в кипятке — сохраняется вкус и рассыпчатость

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие варят картошку так, как привыкли с детства — заливают холодной водой и ставят на плиту. Однако этот подход не всегда даёт лучший результат. Всё зависит от того, какой эффект вы хотите получить.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картошка

Почему не стоит начинать с холодной воды

Если вы хотите, чтобы гарнир получился рассыпчатым, ароматным и сохранил максимум пользы, не кладите картошку в кастрюлю сразу. Лучше поступить так же, как при варке макарон — опустить в уже кипящую воду.

Как варить картофель правильно

Налейте воду в кастрюлю, не добавляя картофель.

Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Только после закипания опустите в воду очищенные клубни.

Варите на умеренном огне до готовности.

При таком способе на поверхности картофеля сразу же образуется плотная "корочка" из свернувшегося крахмала. Она удерживает полезные вещества внутри, а гарнир получается более рассыпчатым и вкусным.

Когда стоит начинать с холодной воды

Есть и ситуации, когда холодная вода предпочтительнее:

Если варите картошку в мундире - холодный старт позволяет прогреть клубень равномерно и избежать трещин.

Если используете крупные клубни - медленный нагрев помогает прожарить середину без разваривания поверхности.

Выбор метода зависит от цели. Хотите рассыпчатый гарнир — начинайте с кипятка. Нужна мягкая серединка без трещин — заливайте холодной водой.

Уточнения

Карто́фель - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

