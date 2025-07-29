Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как убрать завитки и пушистость: 5 шагов к здоровым волосам
МВД проясняет ситуацию с правым рулем: запрета не будет, но есть нюансы
Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа

Ароматная мусака в духовке: пальчики оближете

Нежная мусака: пошаговый рецепт, который гарантирует идеальный результат каждый раз
Еда

Мусака — блюдо, популярное в кухнях Балкан, Ближнего Востока и Средиземноморья. Обычно оно состоит из слоев картофеля и мясного фарша (обычно баранина или говядина), запеченных в духовке с соусом. 

мусака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
мусака

Для начинки
- 600 г мясного фарша
- 1 кг картофеля (мелкие кубики)
- 1 луковица
- 1 небольшая морковь (по желанию)
- 200 г томатов или 2 измельченных томата
- 50 мл растительного масла
- 1 ч. л. красного перца
- 1/2 ч. л. чабера
- Соль и перец

Для соуса
- 400 г густого йогурта (3,6-4,5%)
- 3 больших яйца
- Щепотка соли и черного перца

Приготовление
1. Нарезанный лук обжарить в масле до мягкости, добавить фарш и специи, готовить до крошкового состояния.
2.  Вмешать помидоры и готовить, пока жидкость не испарится.
3. В форму (30×20 см) выложить картофель, сверху фарш, залить горячей водой и перемешать.
4. Выпекать в разогретой до 180-200°C духовке около 35-40 минут.
5. Топпинг: Взбить яйца, добавить йогурт, соль и перец, перемешать.
6. Залить топпинг и вернуть в духовку на 12-15 минут до золотистой корочки.
7. Дать постоять 10-15 минут перед нарезкой, пишет actualno.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.