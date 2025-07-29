Ароматная мусака в духовке: пальчики оближете

Нежная мусака: пошаговый рецепт, который гарантирует идеальный результат каждый раз

Мусака — блюдо, популярное в кухнях Балкан, Ближнего Востока и Средиземноморья. Обычно оно состоит из слоев картофеля и мясного фарша (обычно баранина или говядина), запеченных в духовке с соусом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) мусака

Для начинки

- 600 г мясного фарша

- 1 кг картофеля (мелкие кубики)

- 1 луковица

- 1 небольшая морковь (по желанию)

- 200 г томатов или 2 измельченных томата

- 50 мл растительного масла

- 1 ч. л. красного перца

- 1/2 ч. л. чабера

- Соль и перец

Для соуса

- 400 г густого йогурта (3,6-4,5%)

- 3 больших яйца

- Щепотка соли и черного перца

Приготовление

1. Нарезанный лук обжарить в масле до мягкости, добавить фарш и специи, готовить до крошкового состояния.

2. Вмешать помидоры и готовить, пока жидкость не испарится.

3. В форму (30×20 см) выложить картофель, сверху фарш, залить горячей водой и перемешать.

4. Выпекать в разогретой до 180-200°C духовке около 35-40 минут.

5. Топпинг: Взбить яйца, добавить йогурт, соль и перец, перемешать.

6. Залить топпинг и вернуть в духовку на 12-15 минут до золотистой корочки.

7. Дать постоять 10-15 минут перед нарезкой, пишет actualno.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

