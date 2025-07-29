Ароматная мусака в духовке: пальчики оближете

Мусака — блюдо, популярное в кухнях Балкан, Ближнего Востока и Средиземноморья. Обычно оно состоит из слоев картофеля и мясного фарша (обычно баранина или говядина), запеченных в духовке с соусом.
Для начинки
- 600 г мясного фарша
- 1 кг картофеля (мелкие кубики)
- 1 луковица
- 1 небольшая морковь (по желанию)
- 200 г томатов или 2 измельченных томата
- 50 мл растительного масла
- 1 ч. л. красного перца
- 1/2 ч. л. чабера
- Соль и перец
Для соуса
- 400 г густого йогурта (3,6-4,5%)
- 3 больших яйца
- Щепотка соли и черного перца
Приготовление
1. Нарезанный лук обжарить в масле до мягкости, добавить фарш и специи, готовить до крошкового состояния.
2. Вмешать помидоры и готовить, пока жидкость не испарится.
3. В форму (30×20 см) выложить картофель, сверху фарш, залить горячей водой и перемешать.
4. Выпекать в разогретой до 180-200°C духовке около 35-40 минут.
5. Топпинг: Взбить яйца, добавить йогурт, соль и перец, перемешать.
6. Залить топпинг и вернуть в духовку на 12-15 минут до золотистой корочки.
7. Дать постоять 10-15 минут перед нарезкой, пишет actualno.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.
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