Магазинную больше покупать не будете: готовим домашнюю сметану

Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя сметана — это натуральный и вкусный продукт, который может стать отличной добавкой к множеству блюд. Кроме того, процесс ее приготовления достаточно прост и не требует много времени.

Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сметана

Что потребуется:

1. Ингредиенты:

500 мл пастеризованного молока (желательно с высоким содержанием жира)

200 мл сливок (20% или более)

2-3 столовые ложки натурального йогурта или закваски (чтобы ускорить процесс ферментации)

2. Оборудование:

Чистая стеклянная банка с крышкой

Венчик или ложка для перемешивания

Марля или полотенце

Термометр (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка молока и сливок

Перед тем как начать, убедитесь, что все используемые вами инструменты и посуды тщательно вымыты и стерилизованы. Это предотвратит загрязнение и нежелательное брожение.

В небольшом сосуде смешайте пастеризованное молоко и сливки. Для достижения кремовой консистенции рекомендуется использовать молоко с высоким содержанием жира. Хорошо перемешайте смесь венчиком или ложкой до однородной массы.

Добавление закваски

Когда смесь молока и сливок готова, добавьте в нее йогурт или готовую закваску. Это поможет запустить процесс ферментации. Перемешайте все тщательно, чтобы закваска равномерно распределилась по жидкости.

Ферментация

Переложите полученную массу в чистую стеклянную банку и накройте ее марлей или полотенцем. Оставьте в теплом месте на 12-24 часа. Оптимальная температура для ферментации — 20-30°C. Если у вас есть термометр, это поможет поддерживать нужную температуру.

Время на ферментацию зависит от желаемой консистенции и кислоты сметаны: чем дольше, тем более густой и кислой получится сметана. Попробуйте на вкус через 12 часов — если вас устраивает, можно переходить к следующему шагу.

Охлаждение и хранение

Когда сметана достигнет желаемой консистенции и вкуса, аккуратно перемешайте ее ложкой. Затем закройте банку крышкой и уберите в холодильник. Охлаждение не только увеличит срок хранения продукта, но и сделает его вкус более насыщенным.

Наслаждение

Теперь ваша домашняя сметана готова! Используйте ее для разнообразных блюд: в качестве заправки для салатов, соуса для пасты, добавки в супы или десерты. Она прекрасно подойдет для блинов, пирогов и разнообразных выпечек.

Полезные советы:

Качество ингредиентов: используйте только свежие и качественные ингредиенты, чтобы достичь наилучшего вкуса.

Экспериментируйте с жирностью: можно варьировать количество сливок и молока для получения сметаны с разной жирностью и консистенцией.

Хранение: домашняя сметана сохраняет свои вкусовые качества в холодильнике около 5-7 дней.

Готовить домашнюю сметану не только просто, но и приятно. Это замечательный способ добавить натуральный продукт в свое меню, зная, что в нем нет добавок и консервантов.

Уточнения

Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

