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Магазинную больше покупать не будете: готовим домашнюю сметану

Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом
3:19
Еда

Домашняя сметана — это натуральный и вкусный продукт, который может стать отличной добавкой к множеству блюд. Кроме того, процесс ее приготовления достаточно прост и не требует много времени. 

Сметана
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сметана

Что потребуется:

1. Ингредиенты:

  • 500 мл пастеризованного молока (желательно с высоким содержанием жира)
  • 200 мл сливок (20% или более)
  • 2-3 столовые ложки натурального йогурта или закваски (чтобы ускорить процесс ферментации)

2. Оборудование:

  • Чистая стеклянная банка с крышкой
  • Венчик или ложка для перемешивания
  • Марля или полотенце
  • Термометр (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка молока и сливок

Перед тем как начать, убедитесь, что все используемые вами инструменты и посуды тщательно вымыты и стерилизованы. Это предотвратит загрязнение и нежелательное брожение.

В небольшом сосуде смешайте пастеризованное молоко и сливки. Для достижения кремовой консистенции рекомендуется использовать молоко с высоким содержанием жира. Хорошо перемешайте смесь венчиком или ложкой до однородной массы.

Добавление закваски

Когда смесь молока и сливок готова, добавьте в нее йогурт или готовую закваску. Это поможет запустить процесс ферментации. Перемешайте все тщательно, чтобы закваска равномерно распределилась по жидкости.

Ферментация

Переложите полученную массу в чистую стеклянную банку и накройте ее марлей или полотенцем. Оставьте в теплом месте на 12-24 часа. Оптимальная температура для ферментации — 20-30°C. Если у вас есть термометр, это поможет поддерживать нужную температуру. 

Время на ферментацию зависит от желаемой консистенции и кислоты сметаны: чем дольше, тем более густой и кислой получится сметана. Попробуйте на вкус через 12 часов — если вас устраивает, можно переходить к следующему шагу.

Охлаждение и хранение

Когда сметана достигнет желаемой консистенции и вкуса, аккуратно перемешайте ее ложкой. Затем закройте банку крышкой и уберите в холодильник. Охлаждение не только увеличит срок хранения продукта, но и сделает его вкус более насыщенным. 

Наслаждение

Теперь ваша домашняя сметана готова! Используйте ее для разнообразных блюд: в качестве заправки для салатов, соуса для пасты, добавки в супы или десерты. Она прекрасно подойдет для блинов, пирогов и разнообразных выпечек.

Полезные советы:

  • Качество ингредиентов: используйте только свежие и качественные ингредиенты, чтобы достичь наилучшего вкуса.
  • Экспериментируйте с жирностью: можно варьировать количество сливок и молока для получения сметаны с разной жирностью и консистенцией.
  • Хранение: домашняя сметана сохраняет свои вкусовые качества в холодильнике около 5-7 дней. 

Готовить домашнюю сметану не только просто, но и приятно. Это замечательный способ добавить натуральный продукт в свое меню, зная, что в нем нет добавок и консервантов. 

Уточнения

Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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