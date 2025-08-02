Чтобы борщ не стал бурым — положите в него это: лайфхак для насыщенного цвета

Как лимон влияет на вкус и цвет борща с копчёностями — объясняют повара

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ с копчёностями — фаворит среди тех, кто ценит насыщенный вкус и аромат. Но мало кто знает, что один неожиданный ингредиент может сделать это блюдо ещё вкуснее и красивее на вид.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Неожиданный ингредиент — лимон

Да, именно лимон. Добавление половинки цитрусового в борщ позволяет достичь сразу двух целей: подчеркнуть вкус копчёностей и сохранить яркий цвет свёклы. Главное — знать, как правильно его использовать.

Когда и как вводить лимон в рецепт

Если вы уже сварили ароматный бульон на копчёностях, пора переходить к основным ингредиентам. В кастрюлю следует отправить:

пассерованную свёклу,

обжаренную морковь с луком,

нарезанное мясо,

и половину лимона без кожуры.

Фрукт необходимо нарезать мелкими кусочками. Он добавляется в конце, когда суп уже почти готов.

Что даёт лимон борщу

Цитрусовая кислинка помогает сбалансировать жирность копчёностей, делая вкус более глубоким и насыщенным. Кроме того, кислота из лимона стабилизирует свекольный пигмент — суп остаётся рубиново-красным, даже после долгой варки.

В результате вы получаете не просто вкусный, а эффектно выглядящий борщ, который впечатляет и ароматом, и цветом.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

