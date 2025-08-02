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Чтобы борщ не стал бурым — положите в него это: лайфхак для насыщенного цвета

Как лимон влияет на вкус и цвет борща с копчёностями — объясняют повара
1:24
Еда

Борщ с копчёностями — фаворит среди тех, кто ценит насыщенный вкус и аромат. Но мало кто знает, что один неожиданный ингредиент может сделать это блюдо ещё вкуснее и красивее на вид.

Борщ
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Неожиданный ингредиент — лимон

Да, именно лимон. Добавление половинки цитрусового в борщ позволяет достичь сразу двух целей: подчеркнуть вкус копчёностей и сохранить яркий цвет свёклы. Главное — знать, как правильно его использовать.

Когда и как вводить лимон в рецепт

Если вы уже сварили ароматный бульон на копчёностях, пора переходить к основным ингредиентам. В кастрюлю следует отправить:

  • пассерованную свёклу,

  • обжаренную морковь с луком,

  • нарезанное мясо,

  • и половину лимона без кожуры.

Фрукт необходимо нарезать мелкими кусочками. Он добавляется в конце, когда суп уже почти готов.

Что даёт лимон борщу

Цитрусовая кислинка помогает сбалансировать жирность копчёностей, делая вкус более глубоким и насыщенным. Кроме того, кислота из лимона стабилизирует свекольный пигмент — суп остаётся рубиново-красным, даже после долгой варки.

В результате вы получаете не просто вкусный, а эффектно выглядящий борщ, который впечатляет и ароматом, и цветом.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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