Курица, которую не жарят и не запекают, а она всё равно получается вкусной

Многие сталкиваются с одной и той же проблемой: сколько ни варят куриное филе, оно всё равно выходит сухим и безвкусным. Это расстраивает и отбивает желание готовить это полезное мясо снова.
Основная ошибка — неудачный старт варки. Большинство кладёт курицу в холодную воду, как картошку или яйца. Но именно этот подход "вымывает" из филе вкус и соки. В итоге — не мясо, а волокнистая масса.
Ключ к сочному результату — время отправки филе в воду. Важно, чтобы оно попало не в холодную, а уже кипящую жидкость. Это простой, но крайне эффективный приём.
Как только куриное филе соприкасается с кипятком, белок на его поверхности моментально сворачивается. Это создаёт "пломбу", удерживающую весь сок внутри. Филе варится в собственных ароматах — мягко, деликатно и без потерь.
Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения.
Бросьте в кипяток куриное филе.
После того как вода вновь закипит, посолите и добавьте чёрный перец горошком.
Убавьте огонь до минимума и накройте крышкой.
Варите 20 минут.
Всё — результат порадует: филе останется сочным, вкусным и ароматным.
Ку́рица - самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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