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Курица, которую не жарят и не запекают, а она всё равно получается вкусной

Филе становится сочным, если варить его в кипящей воде — совет от кулинаров
1:27
Еда

Многие сталкиваются с одной и той же проблемой: сколько ни варят куриное филе, оно всё равно выходит сухим и безвкусным. Это расстраивает и отбивает желание готовить это полезное мясо снова.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Почему филе получается сухим

Основная ошибка — неудачный старт варки. Большинство кладёт курицу в холодную воду, как картошку или яйца. Но именно этот подход "вымывает" из филе вкус и соки. В итоге — не мясо, а волокнистая масса.

Какой трюк всё меняет

Ключ к сочному результату — время отправки филе в воду. Важно, чтобы оно попало не в холодную, а уже кипящую жидкость. Это простой, но крайне эффективный приём.

Что происходит при правильной варке

Как только куриное филе соприкасается с кипятком, белок на его поверхности моментально сворачивается. Это создаёт "пломбу", удерживающую весь сок внутри. Филе варится в собственных ароматах — мягко, деликатно и без потерь.

Инструкция: готовим правильно

  • Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения.

  • Бросьте в кипяток куриное филе.

  • После того как вода вновь закипит, посолите и добавьте чёрный перец горошком.

  • Убавьте огонь до минимума и накройте крышкой.

  • Варите 20 минут.

Всё — результат порадует: филе останется сочным, вкусным и ароматным.

Уточнения

Ку́рица - самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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