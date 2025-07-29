Без доставки и лишних денег — а вкус лучше: как собрать бургер, за который не стыдно

Котлеты для бургеров жарят по 5 минут с каждой стороны — советы по приготовлению

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Бургеры — это не просто еда, это целая культура вкуса, которая завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Сочетание мягкой булочки, сочной котлеты и разнообразных начинок делает их любимым блюдом как взрослых, так и детей. Если вы хотите приготовить бургер, который будет не хуже тех, что подают в "Вкусно и точка!", то читайте дальше — мы поделимся простым и вкусным рецептом!

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мини бургеры

Для приготовления 4-х бургеров вам понадобятся:

Для котлет:

500 г говяжьего фарша (или куриного по желанию)

1 маленькая луковица (по желанию)

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного перца

1 ч. л. паприки (по желанию)

1 ст. л. растительного масла

Для бургеров:

4 мягкие булочки для бургеров

4 ломтика сыра (например, чеддер или моцарелла)

Листья салата (романо или айсберг)

1 помидор (нарезанный кольцами)

1 огурец (маринованный или свежий, нарезанный кольцами)

Соусы по вкусу (кетчуп, майонез, горчица)

Приготовление

Подготовка фарша

Смешайте ингредиенты: в глубокой миске объедините говяжий фарш с мелко нарезанной луковицей (по желанию). Добавьте соль, черный перец и паприку для аромата. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Формирование котлет: сформируйте 4 котлеты примерно одинакового размера (120-150 г каждая). Чтобы котлеты не разваливались, старайтесь не перекручивать фарш слишком сильно.

Жарка котлет

Разогрейте сковороду: налейте на сковороду немного растительного масла и разогрейте на среднем огне. Обжарьте котлеты: напечатайте котлеты на сковороду и обжаривайте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Если вы хотите, чтобы сыр расплавился на котлете, добавьте ломтик сыра на котлету за 1-2 минуты до готовности и накройте сковороду крышкой.

Подготовка булочек

Поджарьте булочки: разрежьте булочки пополам и слегка поджарьте их на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Это придаст бургеру дополнительный хруст и предотвратит размягчение от соуса.

Сборка бургера

Соберите бургер: на нижнюю половину булочки положите несколько листьев салата, затем жареную котлету с плавленым сыром. Добавьте кольца помидора и огурца. Полейте соусами по вкусу (кетчуп, майонез или горчица) и накройте верхней половиной булочки.

Подача

Подавайте бургер с картофелем фри или салатом в качестве гарнира. Бургер лучше всего есть свежим, поэтому подавайте его горячим!

Уточнения

Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.

