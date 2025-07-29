Без доставки и лишних денег — а вкус лучше: как собрать бургер, за который не стыдно

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Котлеты для бургеров жарят по 5 минут с каждой стороны — советы по приготовлению
2:53
Еда

Бургеры — это не просто еда, это целая культура вкуса, которая завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Сочетание мягкой булочки, сочной котлеты и разнообразных начинок делает их любимым блюдом как взрослых, так и детей. Если вы хотите приготовить бургер, который будет не хуже тех, что подают в "Вкусно и точка!", то читайте дальше — мы поделимся простым и вкусным рецептом!

Мини бургеры
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мини бургеры

Для приготовления 4-х бургеров вам понадобятся:

Для котлет:

  • 500 г говяжьего фарша (или куриного по желанию)
  • 1 маленькая луковица (по желанию)
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного перца
  • 1 ч. л. паприки (по желанию)
  • 1 ст. л. растительного масла

Для бургеров:

  • 4 мягкие булочки для бургеров
  • 4 ломтика сыра (например, чеддер или моцарелла)
  • Листья салата (романо или айсберг)
  • 1 помидор (нарезанный кольцами)
  • 1 огурец (маринованный или свежий, нарезанный кольцами)
  • Соусы по вкусу (кетчуп, майонез, горчица)

Приготовление

Подготовка фарша

  1. Смешайте ингредиенты: в глубокой миске объедините говяжий фарш с мелко нарезанной луковицей (по желанию). Добавьте соль, черный перец и паприку для аромата. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  2. Формирование котлет: сформируйте 4 котлеты примерно одинакового размера (120-150 г каждая). Чтобы котлеты не разваливались, старайтесь не перекручивать фарш слишком сильно.

Жарка котлет

  1. Разогрейте сковороду: налейте на сковороду немного растительного масла и разогрейте на среднем огне.
  2. Обжарьте котлеты: напечатайте котлеты на сковороду и обжаривайте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Если вы хотите, чтобы сыр расплавился на котлете, добавьте ломтик сыра на котлету за 1-2 минуты до готовности и накройте сковороду крышкой.

Подготовка булочек

  1. Поджарьте булочки: разрежьте булочки пополам и слегка поджарьте их на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Это придаст бургеру дополнительный хруст и предотвратит размягчение от соуса.

Сборка бургера

  1. Соберите бургер: на нижнюю половину булочки положите несколько листьев салата, затем жареную котлету с плавленым сыром. Добавьте кольца помидора и огурца. Полейте соусами по вкусу (кетчуп, майонез или горчица) и накройте верхней половиной булочки.

Подача

Подавайте бургер с картофелем фри или салатом в качестве гарнира. Бургер лучше всего есть свежим, поэтому подавайте его горячим!

Уточнения

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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