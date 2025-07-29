Без доставки и лишних денег — а вкус лучше: как собрать бургер, за который не стыдно

Бургеры — это не просто еда, это целая культура вкуса, которая завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Сочетание мягкой булочки, сочной котлеты и разнообразных начинок делает их любимым блюдом как взрослых, так и детей. Если вы хотите приготовить бургер, который будет не хуже тех, что подают в "Вкусно и точка!", то читайте дальше — мы поделимся простым и вкусным рецептом!
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Мини бургеры
Для приготовления 4-х бургеров вам понадобятся:
Для котлет:
500 г говяжьего фарша (или куриного по желанию)
1 маленькая луковица (по желанию)
1 ч. л. соли
1/2 ч. л. черного перца
1 ч. л. паприки (по желанию)
1 ст. л. растительного масла
Для бургеров:
4 мягкие булочки для бургеров
4 ломтика сыра (например, чеддер или моцарелла)
Листья салата (романо или айсберг)
1 помидор (нарезанный кольцами)
1 огурец (маринованный или свежий, нарезанный кольцами)
Соусы по вкусу (кетчуп, майонез, горчица)
Приготовление
Подготовка фарша
Смешайте ингредиенты: в глубокой миске объедините говяжий фарш с мелко нарезанной луковицей (по желанию). Добавьте соль, черный перец и паприку для аромата. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Формирование котлет: сформируйте 4 котлеты примерно одинакового размера (120-150 г каждая). Чтобы котлеты не разваливались, старайтесь не перекручивать фарш слишком сильно.
Жарка котлет
Разогрейте сковороду: налейте на сковороду немного растительного масла и разогрейте на среднем огне.
Обжарьте котлеты: напечатайте котлеты на сковороду и обжаривайте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Если вы хотите, чтобы сыр расплавился на котлете, добавьте ломтик сыра на котлету за 1-2 минуты до готовности и накройте сковороду крышкой.
Подготовка булочек
Поджарьте булочки: разрежьте булочки пополам и слегка поджарьте их на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Это придаст бургеру дополнительный хруст и предотвратит размягчение от соуса.
Сборка бургера
Соберите бургер: на нижнюю половину булочки положите несколько листьев салата, затем жареную котлету с плавленым сыром. Добавьте кольца помидора и огурца. Полейте соусами по вкусу (кетчуп, майонез или горчица) и накройте верхней половиной булочки.
Подача
Подавайте бургер с картофелем фри или салатом в качестве гарнира. Бургер лучше всего есть свежим, поэтому подавайте его горячим!
Уточнения
Га́мбургер (англhamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.