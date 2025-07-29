Быстро, вкусно и без возни с тестом: как приготовить пиццу на лаваше, если гости уже в пути

Домашнюю пиццу можно приготовить из лаваша, соуса и тертого сыра

3:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — это универсальное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить в любое время. Она идеально подходит для обеда, ужина или даже вечеринки.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пицца

Быстрая пицца на лаваше

Ингредиенты:

1 лаваш

100 г томатной пасты или соуса

150 г сыра (моцарелла или другой по вкусу)

100 г колбасы, ветчины или других мясных продуктов

Овощи (паприка, грибы, оливки и т.д.) по желанию

Специи (орегано, базилик, перец) по вкусу

Оливковое масло (по желанию)

Приготовление:

Подготовка основы: разогрейте духовку до 200°C. На противень положите лаваш.

Нанесение соуса: равномерно распределите томатную пасту по поверхности лаваша.

Добавление начинки: сверху выложите нарезанные мясные изделия, овощи и обильно посыпьте тертым сыром.

Приправы: посыпьте специями по вкусу.

Выпекание: поместите в разогретую духовку на 10-15 минут, до золотистой корочки сыра.

Подача: нарежьте на порционные куски и подавайте горячей!

Пицца из готового теста

Ингредиенты:

1 упаковка готового теста для пиццы (можно приобрести в магазине)

150 г томатного соуса или кетчупа

200 г сыра (моцарелла, чеддер и т.д.)

150 г любимых начинок (пепперони, грибы, ананасы, шпинат и т.д.)

Специи по вкусу

Приготовление:

Подготовка теста: разогрейте духовку до 220°C. Раскатайте готовое тесто в форме круга на противне, застеленном пергаментом.

Нанесение соуса: равномерно распределите томатный соус по тесту.

Добавление начинки: выложите любимые начинки и обильно посыпьте тертым сыром.

Выпекание: выпекайте в духовке около 15-20 минут, пока тесто не станет золотистым, а сыр не расплавится.

Подача: Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте к столу.

Пицца на сковороде

Ингредиенты:

1 чашка муки

1/2 чашки воды

1 ст. л. растительного масла

100 г томатного соуса

150 г сыра

Начинки по желанию

Приготовление:

Приготовление теста: в миске смешайте муку с водой и растительным маслом. Замесите тесто, которое должно хорошо лепиться и не прилипать к рукам.

Разогрев сковороды: на сковороде разогрейте немного масла на среднем огне.

Формирование основы: раскатайте тесто в круг и выложите на разогретую сковороду. Поджаривайте 5 минут до золотистой корочки.

Добавление начинки: переверните тесто, намажьте томатный соус, добавьте начинки и посыпьте тертым сыром.

Готовка под крышкой: накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр не растает.

Подача: нарежьте и подавайте горячей!

Приготовить пиццу на скорую руку — это просто и быстро, особенно с использованием готовых продуктов и простых рецептов. Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

