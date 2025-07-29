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Быстро, вкусно и без возни с тестом: как приготовить пиццу на лаваше, если гости уже в пути

Домашнюю пиццу можно приготовить из лаваша, соуса и тертого сыра
3:17
Еда

Пицца — это универсальное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить в любое время. Она идеально подходит для обеда, ужина или даже вечеринки. 

пицца
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пицца

Быстрая пицца на лаваше

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 100 г томатной пасты или соуса
  • 150 г сыра (моцарелла или другой по вкусу)
  • 100 г колбасы, ветчины или других мясных продуктов
  • Овощи (паприка, грибы, оливки и т.д.) по желанию
  • Специи (орегано, базилик, перец) по вкусу
  • Оливковое масло (по желанию)

Приготовление:

  • Подготовка основы: разогрейте духовку до 200°C. На противень положите лаваш.
  • Нанесение соуса: равномерно распределите томатную пасту по поверхности лаваша.
  • Добавление начинки: сверху выложите нарезанные мясные изделия, овощи и обильно посыпьте тертым сыром.
  • Приправы: посыпьте специями по вкусу.
  • Выпекание: поместите в разогретую духовку на 10-15 минут, до золотистой корочки сыра.
  • Подача: нарежьте на порционные куски и подавайте горячей!

Пицца из готового теста

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового теста для пиццы (можно приобрести в магазине)
  • 150 г томатного соуса или кетчупа
  • 200 г сыра (моцарелла, чеддер и т.д.)
  • 150 г любимых начинок (пепперони, грибы, ананасы, шпинат и т.д.)
  • Специи по вкусу

Приготовление:

  • Подготовка теста: разогрейте духовку до 220°C. Раскатайте готовое тесто в форме круга на противне, застеленном пергаментом.
  • Нанесение соуса: равномерно распределите томатный соус по тесту.
  • Добавление начинки: выложите любимые начинки и обильно посыпьте тертым сыром.
  • Выпекание: выпекайте в духовке около 15-20 минут, пока тесто не станет золотистым, а сыр не расплавится.
  • Подача: Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте к столу.

Пицца на сковороде

Ингредиенты:

  • 1 чашка муки
  • 1/2 чашки воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 100 г томатного соуса
  • 150 г сыра
  • Начинки по желанию

Приготовление:

  • Приготовление теста: в миске смешайте муку с водой и растительным маслом. Замесите тесто, которое должно хорошо лепиться и не прилипать к рукам.
  • Разогрев сковороды: на сковороде разогрейте немного масла на среднем огне.
  • Формирование основы: раскатайте тесто в круг и выложите на разогретую сковороду. Поджаривайте 5 минут до золотистой корочки.
  • Добавление начинки: переверните тесто, намажьте томатный соус, добавьте начинки и посыпьте тертым сыром.
  • Готовка под крышкой: накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр не растает.
  • Подача: нарежьте и подавайте горячей!

Приготовить пиццу на скорую руку — это просто и быстро, особенно с использованием готовых продуктов и простых рецептов. Приятного аппетита! 

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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