Быстро, вкусно и без возни с тестом: как приготовить пиццу на лаваше, если гости уже в пути
Домашнюю пиццу можно приготовить из лаваша, соуса и тертого сыра
3:17
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29.07.2025 08:02
Пицца — это универсальное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить в любое время. Она идеально подходит для обеда, ужина или даже вечеринки.
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пицца
Быстрая пицца на лаваше
Ингредиенты:
1 лаваш
100 г томатной пасты или соуса
150 г сыра (моцарелла или другой по вкусу)
100 г колбасы, ветчины или других мясных продуктов
Овощи (паприка, грибы, оливки и т.д.) по желанию
Специи (орегано, базилик, перец) по вкусу
Оливковое масло (по желанию)
Приготовление:
Подготовка основы: разогрейте духовку до 200°C. На противень положите лаваш.
Нанесение соуса: равномерно распределите томатную пасту по поверхности лаваша.
Добавление начинки: сверху выложите нарезанные мясные изделия, овощи и обильно посыпьте тертым сыром.
Приправы: посыпьте специями по вкусу.
Выпекание: поместите в разогретую духовку на 10-15 минут, до золотистой корочки сыра.
Подача: нарежьте на порционные куски и подавайте горячей!
Пицца из готового теста
Ингредиенты:
1 упаковка готового теста для пиццы (можно приобрести в магазине)
150 г томатного соуса или кетчупа
200 г сыра (моцарелла, чеддер и т.д.)
150 г любимых начинок (пепперони, грибы, ананасы, шпинат и т.д.)
Специи по вкусу
Приготовление:
Подготовка теста: разогрейте духовку до 220°C. Раскатайте готовое тесто в форме круга на противне, застеленном пергаментом.
Нанесение соуса: равномерно распределите томатный соус по тесту.
Добавление начинки: выложите любимые начинки и обильно посыпьте тертым сыром.
Выпекание: выпекайте в духовке около 15-20 минут, пока тесто не станет золотистым, а сыр не расплавится.
Подача: Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте к столу.
Пицца на сковороде
Ингредиенты:
1 чашка муки
1/2 чашки воды
1 ст. л. растительного масла
100 г томатного соуса
150 г сыра
Начинки по желанию
Приготовление:
Приготовление теста: в миске смешайте муку с водой и растительным маслом. Замесите тесто, которое должно хорошо лепиться и не прилипать к рукам.
Разогрев сковороды: на сковороде разогрейте немного масла на среднем огне.
Формирование основы: раскатайте тесто в круг и выложите на разогретую сковороду. Поджаривайте 5 минут до золотистой корочки.
Добавление начинки: переверните тесто, намажьте томатный соус, добавьте начинки и посыпьте тертым сыром.
Готовка под крышкой: накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр не растает.
Подача: нарежьте и подавайте горячей!
Приготовить пиццу на скорую руку — это просто и быстро, особенно с использованием готовых продуктов и простых рецептов. Приятного аппетита!
Уточнения
— традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Пи́цца
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.