Итальянская классика, которую каждый может повторить: шаги к идеальной Карбонаре

Как приготовить пасту Карбонара по классическому рецепту в домашних условиях

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста "Карбонара" — это одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Она сочетает в себе простые ингредиенты, но удивительно вкусное сочетание делает это блюдо настоящим хитом. Сегодня мы расскажем, как приготовить пасту "Карбонара" по классическому рецепту в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти карбонара

Для приготовления пасты "Карбонара" вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

400 г пасты (обычно используется спагетти или феттучини)

150 г гуанчале (или панчетты)

4 яйца (используем только желтки)

100 г тертого пармезана (или пекорино)

Соль по вкусу

Чёрный перец (по вкусу)

Оливковое масло (по желанию)

Подготовка ингредиентов

Подготовка мяса: гуанчале — это традиционное мясо для "Карбонара", но если вы не можете его найти, панчетта или даже качественное бекон тоже подойдут. Нарежьте мясо кубиками или полосками толщиной примерно 1 см.

Подготовка сыра: пармезан идеально подходит для этого блюда, но пекорино придаст ему еще более аутентичный вкус. Натрите сыр на мелкой терке.

Приготовление пасты "Карбонара"

Варка пасты: в большой кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Добавьте пасту и варите согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Сохраните немного воды от варки пасты для дальнейшего использования.

Приготовление соуса: в небольшой миске соедините желтки и тертый сыр. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Добавьте щедрую порцию черного перца и немного соли (учтите, что сыр уже соленый).

Обжарка мяса: В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло (если используете) и обжарьте гуанчале или панчетту, пока они не станут хрустящими и золотистыми. Это займёт около 5-7 минут. Снимите с плиты.

Смешивание пасты с соусом: когда паста будет готова, откиньте её на дуршлаг, но не забудьте сохранить немного воды от варки. Переложите пасту в сковороду с мясом и аккуратно перемешайте, чтобы она покрылась жиром. Снимите сковороду с огня, чтобы яйца не сворачивались при смешивании.

Добавление соуса: после того как паста немного остынет, добавьте яично-сырную массу, быстро перемешивая. Соус должен окутывать пасту и создавать кремовую текстуру. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от варки, чтобы добиться нужной консистенции.

Подача: разложите пасту по тарелкам, посыпьте оставшимся тертым сыром и еще чуть-чуть черного перца по вкусу. Подавайте!

Уточнения

Паста карбона́ра — спагетти или ригатони с мелкими кусочками щековины (гуанчале), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.

