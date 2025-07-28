Итальянская классика, которую каждый может повторить: шаги к идеальной Карбонаре

Паста "Карбонара" — это одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Она сочетает в себе простые ингредиенты, но удивительно вкусное сочетание делает это блюдо настоящим хитом. Сегодня мы расскажем, как приготовить пасту "Карбонара" по классическому рецепту в домашних условиях.
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Спагетти карбонара
Для приготовления пасты "Карбонара" вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
400 г пасты (обычно используется спагетти или феттучини)
150 г гуанчале (или панчетты)
4 яйца (используем только желтки)
100 г тертого пармезана (или пекорино)
Соль по вкусу
Чёрный перец (по вкусу)
Оливковое масло (по желанию)
Подготовка ингредиентов
Подготовка мяса: гуанчале — это традиционное мясо для "Карбонара", но если вы не можете его найти, панчетта или даже качественное бекон тоже подойдут. Нарежьте мясо кубиками или полосками толщиной примерно 1 см.
Подготовка сыра: пармезан идеально подходит для этого блюда, но пекорино придаст ему еще более аутентичный вкус. Натрите сыр на мелкой терке.
Приготовление пасты "Карбонара"
Варка пасты: в большой кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Добавьте пасту и варите согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Сохраните немного воды от варки пасты для дальнейшего использования.
Приготовление соуса: в небольшой миске соедините желтки и тертый сыр. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Добавьте щедрую порцию черного перца и немного соли (учтите, что сыр уже соленый).
Обжарка мяса: В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло (если используете) и обжарьте гуанчале или панчетту, пока они не станут хрустящими и золотистыми. Это займёт около 5-7 минут. Снимите с плиты.
Смешивание пасты с соусом: когда паста будет готова, откиньте её на дуршлаг, но не забудьте сохранить немного воды от варки. Переложите пасту в сковороду с мясом и аккуратно перемешайте, чтобы она покрылась жиром. Снимите сковороду с огня, чтобы яйца не сворачивались при смешивании.
Добавление соуса: после того как паста немного остынет, добавьте яично-сырную массу, быстро перемешивая. Соус должен окутывать пасту и создавать кремовую текстуру. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от варки, чтобы добиться нужной консистенции.
Подача: разложите пасту по тарелкам, посыпьте оставшимся тертым сыром и еще чуть-чуть черного перца по вкусу. Подавайте!
Уточнения
Пастакарбона́ра — спагетти или ригатони с мелкими кусочками щековины (гуанчале), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.