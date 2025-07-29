Сделайте так один раз пиццу — и потом будете готовить только по этому рецепту

Для пиццы на сковороде нужно всего 2 яйца, 2 ложки сметаны и 5 ложек муки

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — одно из самых любимых блюд как у детей, так и у взрослых. Но не всегда есть желание и время возиться с тестом и духовкой. В таком случае на выручку приходит пицца на сковороде, которую можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов — даже без готового теста.

Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца с кабачком

Что понадобится

Яйца — 2 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Мука — 5 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Кетчуп — для основы

Колбаса — 100 г

Помидор — 1 шт.

Сыр — 100 г

Дополнительно: грибы, болгарский перец, ветчина, сосиски — по желанию

Как готовить

В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сметану и майонез, перемешайте венчиком. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородного состояния — без комочков. Подготовьте начинку: нарежьте колбасу, помидор и другие ингредиенты, сыр натрите. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте тесто, разровняйте, сверху смажьте кетчупом, выложите начинку и присыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут — пока тесто не пропечётся, а сыр не расплавится.

Домашняя пицца на сковороде — это быстро, просто и очень вкусно. Отличный вариант для спонтанного ужина или перекуса без лишних хлопот.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

