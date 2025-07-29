Сделайте так один раз пиццу — и потом будете готовить только по этому рецепту

Пицца — одно из самых любимых блюд как у детей, так и у взрослых. Но не всегда есть желание и время возиться с тестом и духовкой. В таком случае на выручку приходит пицца на сковороде, которую можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов — даже без готового теста.
Яйца — 2 шт.
Сметана — 2 ст. л.
Майонез — 2 ст. л.
Мука — 5 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Кетчуп — для основы
Колбаса — 100 г
Помидор — 1 шт.
Сыр — 100 г
Дополнительно: грибы, болгарский перец, ветчина, сосиски — по желанию
В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сметану и майонез, перемешайте венчиком.
Всыпьте муку и снова перемешайте до однородного состояния — без комочков.
Подготовьте начинку: нарежьте колбасу, помидор и другие ингредиенты, сыр натрите.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
Вылейте тесто, разровняйте, сверху смажьте кетчупом, выложите начинку и присыпьте сыром.
Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут — пока тесто не пропечётся, а сыр не расплавится.
Домашняя пицца на сковороде — это быстро, просто и очень вкусно. Отличный вариант для спонтанного ужина или перекуса без лишних хлопот.
Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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