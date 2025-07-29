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Сделайте так один раз пиццу — и потом будете готовить только по этому рецепту

Для пиццы на сковороде нужно всего 2 яйца, 2 ложки сметаны и 5 ложек муки
1:30
Еда

Пицца — одно из самых любимых блюд как у детей, так и у взрослых. Но не всегда есть желание и время возиться с тестом и духовкой. В таком случае на выручку приходит пицца на сковороде, которую можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов — даже без готового теста.

Пицца с кабачком
Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца с кабачком

Что понадобится

  • Яйца — 2 шт.

  • Сметана — 2 ст. л.

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Мука — 5 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Кетчуп — для основы

  • Колбаса — 100 г

  • Помидор — 1 шт.

  • Сыр — 100 г

  • Дополнительно: грибы, болгарский перец, ветчина, сосиски — по желанию

Как готовить

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сметану и майонез, перемешайте венчиком.

  2. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородного состояния — без комочков.

  3. Подготовьте начинку: нарежьте колбасу, помидор и другие ингредиенты, сыр натрите.

  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

  5. Вылейте тесто, разровняйте, сверху смажьте кетчупом, выложите начинку и присыпьте сыром.

  6. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут — пока тесто не пропечётся, а сыр не расплавится.

Домашняя пицца на сковороде — это быстро, просто и очень вкусно. Отличный вариант для спонтанного ужина или перекуса без лишних хлопот.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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