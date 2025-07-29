Этот продукт солят по-разному, но только один способ делает его настоящим деликатесом

Сало с чесноком готовится 5 дней в холодильнике после натирания солью и перцем

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, что может быть особенного в засолке сала? Но, как показывает практика, мелочи имеют значение. Правильно выбранный продукт и точное соблюдение рецепта превращают обычное сало в настоящий деликатес.

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Как выбрать сало для засолки

Лучше всего подойдёт сало с розовой или белой мякотью, однородной по структуре. Оно должно быть свежим, с приятным сладковато-молочным запахом — без резкости. Перед засолкой его нужно промыть и промокнуть бумажным полотенцем.

Первый способ — с чесноком

Возьмите 1 кг сала, нарежьте брусками по 5 см, сделайте в каждом надрезы до 1 см вглубь. Натрите каждый кусочек солью и молотым чёрным перцем.

Чеснок (примерно 5 зубчиков) нарежьте пластинами и вставьте в надрезы. Готовое сало уложите в пищевой контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник. Через 5 дней достаньте, стряхните лишнюю соль — и можно наслаждаться результатом.

Второй способ — в рассоле

Для этого рецепта понадобится 2 кг сала, нарезанного на кусочки, которые пролезут в горлышко банки.

В кастрюле вскипятите 1,5 л воды с 200 г соли, остудите. В банку укладывайте слоями: сало, чеснок, лавровый лист, чёрный перец горошком.

Залейте охлаждённым рассолом, закройте крышкой и отправьте в холодильник на 5 дней. Затем достаньте и храните уже в морозилке.

Домашнее сало, приготовленное по этим простым рецептам, получается невероятно ароматным, нежным и сбалансированным по вкусу. Главное — выбрать качественный продукт и немного терпения. И тогда пальчики точно оближете.

Уточнения

Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

