Раздельное питание и другие заблуждения, от которых пора отказаться

Нутрициолог развеяла популярный миф о несочетаемости ряда продуктов

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно сочетать между собой любые продукты. Своё мнение нутрициолог, терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова аргументировала в беседе с Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семья на кухне

Мода на раздельное питание давно прошла, да и никакой критики она не выдерживает, уверена доктор.

"Была такая теория раздельного употребления продуктов. С чем это связано? С тем, что в желудке у нас перевариваются только белки, а все остальное переваривается в двенадцатиперстной кишке. Ученые сказали: давайте есть белки, чтобы углеводы их не ждали в желудке. На самом деле это неправда. Наш организм устроен так, что он может переваривать белки, жиры и углеводы при одновременном приеме. Так что таких строгих запретов, что надо есть отдельно от чего-то — нет. Обычные продукты питания, хлеб, все, что угодно, содержат все три этих группы продуктов: белки, жиры, углеводы. Поэтому раздельное питание как таковое невозможно", — утверждает нутрициолог.

Тем не менее, золотую середину в приёмах пищи никто не отменял, говорит Надежда Чернышова. Обеденный набор в виде жареной утки, супа с морепродуктами, дыни и салата с майонезом явно не придётся по вкусу нашей пищеварительной системе.

"Придерживаться принципа не перегрузительного, то есть в обед желательно есть не больше двух-трех блюд и желательно не очень многокомпонентных. Все-таки чтобы организму было проще. Поэтому я за широкий рацион, но, не в один прием пищи", — делится своим мнением специалист.

Огурец с молоком, мясо с макаронами и даже утку с морепродуктами- можно, если организм конкретного человека нормально реагирует на подобное пищевое соседство, подчеркнула доктор.