Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земфира* и Литвинова: что известно об их французском отпуске на Корсике?
Рецепт мизерии по-варшавски: простой салат из огурцов с уксусом и сливками
Памятник Василию Головнину на Вануату: символ российско-вануатской дружбы
Самойлова и Джиган устроили старшей дочери Ариеле праздник
Анаконда использует стратегию засады для того, чтобы эффективно убивать добычу
Профессор Вуоринен нашёл способ моделировать слияние нейтронных звёзд
Новак Джокович сделал одно серьёзное изменение в рационе. Это изменило его жизнь
Агрономы объясняют, как перекись водорода помогает бороться с фитофторой
Врачи рекомендуют спать на спине или боку для здоровья позвоночника

Печь дымит, сыр тянется — а пицца всё равно не та: вот что упускают многие кулинары

Лучший пиццайоло мира Паскарелла назвал обучение ключом к качественной пицце
1:17
Еда

Микеле Паскареллы, владелец сети пиццерий Napoli on the Road, расположенных в Ричмонде и Чизвике (Великобритания). В свои 33 года он удостоился звания лучшего в мире шеф-повара по приготовлению пиццы.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Уроженец Неаполя (Италия) начал заниматься пиццей в 11 лет и быстро осознал свое призвание. В возрасте 19 лет он переехал в Великобританию и работал в различных ресторанах, включая Sartori в Сохо, а затем основал собственный бизнес по продаже пиццы из фургона, приготовленной на дровах, что и отражено в названии его сети.

Многие считают, что секрет получения вкусной пиццы кроется в ингредиентах, но, по мнению Паскареллы, главное — постоянное стремление к обучению и совершенствованию. Обучение — ключевой элемент в любой профессии, поскольку ежедневный труд ведет к улучшению навыков. Также важно учиться у окружающих. Общение с новыми людьми, будь то новый повар или официант, всегда открывает возможности для получения новых знаний.

По мнению, шеф-повара курица и ананасы — самое ужасное, что можно встретить в пицце. Он избегает этих ингредиентов, сообщает Metro.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Как правильно вождение и настройка зеркал помогают избежать ДТП: полезные советы
Блины без муки для кето-диеты: пошаговый рецепт с маскарпоне и яйцами
Эксперты объясняют, как использовать банановую кожуру для подкормки растений
Туры в Абхазию на двоих с перелётом от 20000 рублей: предложение до 29 июля
Индийская Nayara Energy судится с Microsoft из-за санкций против Роснефти
Замена ванны на душевую позволяет заметно уменьшить расходы на водоснабжение
Шляпы и сандалии, которые спасают от солнца и делают образ безупречным
3500 лет назад: как появились первые куры – интересные факты из истории!
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы
Развенчан миф о правильном питании — рисовые лепёшки или хлеб: что лучше для здоровья?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.