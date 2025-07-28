Печь дымит, сыр тянется — а пицца всё равно не та: вот что упускают многие кулинары

Микеле Паскареллы, владелец сети пиццерий Napoli on the Road, расположенных в Ричмонде и Чизвике (Великобритания). В свои 33 года он удостоился звания лучшего в мире шеф-повара по приготовлению пиццы.
Уроженец Неаполя (Италия) начал заниматься пиццей в 11 лет и быстро осознал свое призвание. В возрасте 19 лет он переехал в Великобританию и работал в различных ресторанах, включая Sartori в Сохо, а затем основал собственный бизнес по продаже пиццы из фургона, приготовленной на дровах, что и отражено в названии его сети.
Многие считают, что секрет получения вкусной пиццы кроется в ингредиентах, но, по мнению Паскареллы, главное — постоянное стремление к обучению и совершенствованию. Обучение — ключевой элемент в любой профессии, поскольку ежедневный труд ведет к улучшению навыков. Также важно учиться у окружающих. Общение с новыми людьми, будь то новый повар или официант, всегда открывает возможности для получения новых знаний.
По мнению, шеф-повара курица и ананасы — самое ужасное, что можно встретить в пицце. Он избегает этих ингредиентов, сообщает Metro.
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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