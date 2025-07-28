225 граммов обмана: фермер вывел на чистую воду производителей фальшивых стейков

Фермер в Оклахоме обнаружил мясной клей в стейке: как распознать подделку

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Владелец фермы Rockin' W Ranch Cattle поделился в социальных сетях, что наткнулся на "мясной продукт на клеевой основе", когда заказал стейк в ресторане в Уэзерфорде (штат Оклахома, США).

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

Стейк весом 225 г оказался не настоящим куском мяса. В своем посте фермер объяснил, что такие большие филе встречаются редко. Он попробовал кусочек и понял, что мясо явно "склеено". В подписи к посту он указал несколько признаков, по которым можно распознать фальшивое филе: большие куски, неестественная округлая форма и подозрительно низкая цена.

Владелец фермы также отметил, что не гордится тем, что происходит в мясной промышленности, и считает, что манипуляции происходят не на уровне фермеров, а на уровне крупных корпораций.

Пост вызвал бурную реакцию в социальных сетях, и многие пользователи выражали гнев по поводу такого обмана, пишет nypost.

Микробная трансглютаминаза, широко известная как "мясной клей", применяется недобросовестными производителями в обход запрета. Данный фермент используется для соединения кусков мяса, улучшения консистенции мясных изделий и увеличения их массы за счет удержания влаги.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).



