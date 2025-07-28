Бьёшь — и становится вкуснее: закуска из редиски, которая разлетается первой

Битая редиска с чесноком и уксусом готовится за 10 минут и подходит к мясу

3:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Яркая, хрустящая, ароматная и пряная — эта редиска станет звездой любого стола. Она готовится буквально за 10 минут и не требует ни сложных ингредиентов, ни особых кулинарных навыков. Битая редиска идеально сочетается с мясом, рыбой, картофелем, но и как самостоятельная закуска она хороша. Особенно приятно, что готовить её можно в любое время года — главное, выбрать плотные и сочные корнеплоды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованный редис

Ингредиенты на 4 порции

Редиска — 500 г

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Вода — 40 мл

Оливковое масло — 3 ст. л. (можно заменить на подсолнечное)

Смесь перцев — по вкусу

Укроп — 10 г

Как приготовить

Подготовка овощей. Редиску вымойте тщательно — лучше под проточной водой с использованием щётки или губки. Удалите хвостики и ботву с обеих сторон. Овощи должны быть целыми, упругими, без повреждений. Бьём редиску. Сложите всю редиску в плотный пакет, положите на разделочную доску и аккуратно пройдитесь по ней скалкой. Задача — слегка растрескать каждый корнеплод, но не размять его. Если с этим возникают сложности, сделайте по два надреза крест-накрест на каждом овоще. Маринад за пару минут. В глубокой пиале выдавите чеснок через пресс, добавьте соль, сахар, перец, влейте воду, уксус и масло. Всё тщательно перемешайте — маринад готов. Смешиваем. Выложите разбитую редиску в глубокую миску, залейте маринадом и перемешайте так, чтобы каждый кусочек оказался покрыт смесью. Добавим зелени. Укроп промойте, обсушите и нарежьте мелко. Стебли лучше удалить — они грубоваты. Посыпьте редиску зеленью и снова аккуратно перемешайте. Маринуем. Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут. За это время редиска впитает вкус специй, масла и чеснока. Подача и хранение. Готовую закуску подавайте охлаждённой. Остатки можно переложить в банку и хранить в холодильнике до 2-3 суток.

Полезные советы

Вкус редиски можно адаптировать под себя — делайте её острее, слаще или кислее, играя со специями и уксусом.

Вместо яблочного уксуса можно использовать столовый 9% или свежевыжатый лимонный сок.

Хорошо подойдёт и другой вид масла — подсолнечное, горчичное или кунжутное, если вы любите восточные ноты во вкусе.

Для насыщенного маринада используйте только фильтрованную или бутилированную воду.

Почему стоит попробовать

Маринованная битая редиска — это отличная альтернатива привычным соленьям. Она готовится быстро, выглядит эффектно, а вкус настолько насыщенный, что остановиться сложно. Особенно хорошо она сочетается с мясными блюдами и подходит для пикников, фуршетов и будничных ужинов. Попробуйте — и этот рецепт останется с вами надолго.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

