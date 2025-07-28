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Бьёшь — и становится вкуснее: закуска из редиски, которая разлетается первой

Битая редиска с чесноком и уксусом готовится за 10 минут и подходит к мясу
3:25
Еда

Яркая, хрустящая, ароматная и пряная — эта редиска станет звездой любого стола. Она готовится буквально за 10 минут и не требует ни сложных ингредиентов, ни особых кулинарных навыков. Битая редиска идеально сочетается с мясом, рыбой, картофелем, но и как самостоятельная закуска она хороша. Особенно приятно, что готовить её можно в любое время года — главное, выбрать плотные и сочные корнеплоды.

Маринованный редис
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованный редис

Ингредиенты на 4 порции

  • Редиска — 500 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Соль — 1 ч. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Яблочный уксус — 2 ст. л.

  • Вода — 40 мл

  • Оливковое масло — 3 ст. л. (можно заменить на подсолнечное)

  • Смесь перцев — по вкусу

  • Укроп — 10 г

Как приготовить

  1. Подготовка овощей. Редиску вымойте тщательно — лучше под проточной водой с использованием щётки или губки. Удалите хвостики и ботву с обеих сторон. Овощи должны быть целыми, упругими, без повреждений.

  2. Бьём редиску. Сложите всю редиску в плотный пакет, положите на разделочную доску и аккуратно пройдитесь по ней скалкой. Задача — слегка растрескать каждый корнеплод, но не размять его. Если с этим возникают сложности, сделайте по два надреза крест-накрест на каждом овоще.

  3. Маринад за пару минут. В глубокой пиале выдавите чеснок через пресс, добавьте соль, сахар, перец, влейте воду, уксус и масло. Всё тщательно перемешайте — маринад готов.

  4. Смешиваем. Выложите разбитую редиску в глубокую миску, залейте маринадом и перемешайте так, чтобы каждый кусочек оказался покрыт смесью.

  5. Добавим зелени. Укроп промойте, обсушите и нарежьте мелко. Стебли лучше удалить — они грубоваты. Посыпьте редиску зеленью и снова аккуратно перемешайте.

  6. Маринуем. Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут. За это время редиска впитает вкус специй, масла и чеснока.

  7. Подача и хранение. Готовую закуску подавайте охлаждённой. Остатки можно переложить в банку и хранить в холодильнике до 2-3 суток.

Полезные советы

  • Вкус редиски можно адаптировать под себя — делайте её острее, слаще или кислее, играя со специями и уксусом.

  • Вместо яблочного уксуса можно использовать столовый 9% или свежевыжатый лимонный сок.

  • Хорошо подойдёт и другой вид масла — подсолнечное, горчичное или кунжутное, если вы любите восточные ноты во вкусе.

  • Для насыщенного маринада используйте только фильтрованную или бутилированную воду.

Почему стоит попробовать

Маринованная битая редиска — это отличная альтернатива привычным соленьям. Она готовится быстро, выглядит эффектно, а вкус настолько насыщенный, что остановиться сложно. Особенно хорошо она сочетается с мясными блюдами и подходит для пикников, фуршетов и будничных ужинов. Попробуйте — и этот рецепт останется с вами надолго.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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