Всего три ингредиента — и готово варенье, которое хочется есть ложкой прямо из банки

Домашнее абрикосовое варенье с миндалём — это не просто десерт, а настоящее удовольствие, которое объединяет сочность летних фруктов и благородную текстуру орехов. Оно идеально подходит к утренним тостам, блинчикам или выпечке, а ещё - отлично хранится всю зиму. В этом рецепте нет косточек, зато есть хрустящий миндаль и возможность отрегулировать сладость на свой вкус.
Абрикосы — 1 кг
Миндаль — 100 г
Сахар — 1 кг
Подготовка абрикосов. Выберите спелые, но не мягкие абрикосы — они должны хорошо держать форму. Промойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки. Нарезать дольками не нужно — половинки будут смотреться красивее в готовом варенье.
Слои с сахаром. Выложите абрикосы в кастрюлю, чередуя с сахаром: слой фруктов — слой сахара. Накройте крышкой и оставьте на 5-6 часов. За это время абрикосы пустят сок — будущую основу сиропа.
Первое кипячение. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Затем остудите — это поможет сохранить форму фруктов. Перемешивайте аккуратно, деревянной лопаткой, не раздавливая дольки.
Повторный прогрев. Второй раз доведите до кипения и варите ещё 7 минут. Снова остудите. Такая ступенчатая термообработка делает варенье густым и насыщенным без уваривания до потери аромата.
Финальная варка с миндалём. В третий раз доведите массу до кипения, добавьте промытый миндаль и варите 5 минут. Орехи придадут десерту хруст и лёгкий сливочный вкус.
Закатка. Готовое варенье разложите по заранее стерилизованным банкам и герметично закройте. Переверните крышками вниз и оставьте до полного остывания.
Сахар можно заменить на мёд или кленовый сироп, если хотите сделать варенье менее сладким. Учтите, что консистенция станет более жидкой.
Миндаль легко заменить на фундук или грецкие орехи — вкус получится иным, но не менее интересным.
Свежие абрикосы допустимо заменить замороженными. Главное — хорошо их разморозить и слить лишнюю влагу.
Для аромата можно добавить немного ванили, корицы или даже щепотку кардамона.
Для густоты — яблочный пектин: добавьте его в конце, следуя инструкции на упаковке.
Такое варенье отлично сочетается с творогом, йогуртом, блинчиками, мороженым и даже сыром. Украсить подачу можно листочками мяты — получится не только вкусно, но и красиво.
Готовое варенье можно хранить в прохладном месте до 12 месяцев. После открытия банки держите её в холодильнике и используйте в течение 10-14 дней.
Абрикосовое варенье с миндалём — это десерт с традицией. В Средней Азии, где особенно ценят абрикосы, его варят в каждом доме. А миндаль, по древним поверьям, приносит благополучие и здоровье. Это не просто заготовка, а целый ритуал — ароматный, вкусный и полезный.
Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов.
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