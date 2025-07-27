Приготовьте такие томаты один раз — и добавляйте их в гарниры, соусы, салаты и закуски

Печёные помидоры с прованскими травами подходят к мясу, птице и вегетарианским блюдам

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Печёные томаты с прованскими травами — это простая и эффектная закуска, которую легко приготовить дома или на даче. Всего несколько ингредиентов и полчаса времени — и у вас на столе блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, птицей или подаётся как самостоятельная вегетарианская закуска.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Печеные томаты с травами

Что понадобится для приготовления

Помидоры (желательно мясистые, не слишком крупные) — 12 шт.

Оливковое масло — 100 мл

Сухая смесь прованских трав — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить печёные помидоры

Подготовьте овощи. Вымойте помидоры и обсушите их. Плодоножки можно не удалять — они придадут блюду более глубокий аромат при запекании. Подготовка к запеканию. Выложите помидоры на противень, застеленный пергаментной бумагой. Не протыкайте кожицу — в процессе запекания она сама лопнет, и сок останется внутри. В духовку. Разогрейте духовку до 180 °C. Поместите в неё противень и запекайте 15–20 минут. Кожица должна треснуть, а сами томаты — немного размягчиться, но не потерять форму. Финальный штрих. Достаньте помидоры, посыпьте их солью, перцем и прованскими травами. Полейте сверху оливковым маслом. Подавать блюдо лучше всего сразу, пока оно горячее и ароматное.

Варианты и советы

Если хотите придать блюду пикантности, добавьте измельчённый чеснок перед запеканием — достаточно 2–3 зубчиков. Он дополнит вкус и усилит аромат.

Помидоры можно использовать не только как закуску: дайте им остыть, снимите кожицу, разомните — и получится прекрасный соус к мясу, рыбе, яичнице или омлету. А если вы готовите на гриле, просто накройте форму с помидорами фольгой и готовьте 10 минут под ней, затем снимите и держите ещё 5 минут — получится не хуже, чем в духовке.

Универсальность блюда

Печёные помидоры отлично вписываются в любое меню — от веганского до мясного. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, не требуют дорогих ингредиентов и подойдут даже на постный стол. Это один из тех рецептов, который всегда стоит держать под рукой — он простой, быстрый и неизменно вкусный.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

