Приготовьте такие томаты один раз — и добавляйте их в гарниры, соусы, салаты и закуски

Печёные томаты с прованскими травами — это простая и эффектная закуска, которую легко приготовить дома или на даче. Всего несколько ингредиентов и полчаса времени — и у вас на столе блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, птицей или подаётся как самостоятельная вегетарианская закуска.
Помидоры (желательно мясистые, не слишком крупные) — 12 шт.
Оливковое масло — 100 мл
Сухая смесь прованских трав — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Подготовьте овощи. Вымойте помидоры и обсушите их. Плодоножки можно не удалять — они придадут блюду более глубокий аромат при запекании.
Подготовка к запеканию. Выложите помидоры на противень, застеленный пергаментной бумагой. Не протыкайте кожицу — в процессе запекания она сама лопнет, и сок останется внутри.
В духовку. Разогрейте духовку до 180 °C. Поместите в неё противень и запекайте 15–20 минут. Кожица должна треснуть, а сами томаты — немного размягчиться, но не потерять форму.
Финальный штрих. Достаньте помидоры, посыпьте их солью, перцем и прованскими травами. Полейте сверху оливковым маслом. Подавать блюдо лучше всего сразу, пока оно горячее и ароматное.
Если хотите придать блюду пикантности, добавьте измельчённый чеснок перед запеканием — достаточно 2–3 зубчиков. Он дополнит вкус и усилит аромат.
Помидоры можно использовать не только как закуску: дайте им остыть, снимите кожицу, разомните — и получится прекрасный соус к мясу, рыбе, яичнице или омлету. А если вы готовите на гриле, просто накройте форму с помидорами фольгой и готовьте 10 минут под ней, затем снимите и держите ещё 5 минут — получится не хуже, чем в духовке.
Печёные помидоры отлично вписываются в любое меню — от веганского до мясного. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, не требуют дорогих ингредиентов и подойдут даже на постный стол. Это один из тех рецептов, который всегда стоит держать под рукой — он простой, быстрый и неизменно вкусный.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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