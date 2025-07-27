Этот недорогой овощ поддерживает печень не хуже аптечных средств — и вы точно его ели на обед

Свекла (Beta vulgaris) давно известна как полезный овощ, но далеко не все знают о её значительном положительном влиянии на здоровье печени. Помимо насыщенного вкуса и насыщенного цвета, она содержит целый набор биоактивных веществ, которые помогают организму бороться с воспалениями, защищают клетки от повреждений и способствуют детоксикации. Исследования, проведённые в разных странах, подтверждают её мощное антиоксидантное и гепатопротекторное действие.
Свекла богата фенольными соединениями, в том числе бетаинами и беталаинами, которые известны своим выраженным противовоспалительным эффектом. Эти вещества помогают контролировать хронические воспалительные процессы, уменьшая нагрузку на иммунную систему и предотвращая повреждение тканей.
"Регулярное употребление корнеплода помогает снижать воспаление, благодаря наличию беталаинов и других растительных соединений", — пояснил фармаколог Франсиско Жозе де Абреу Матос.
Такой эффект особенно важен для профилактики заболеваний, связанных с воспалением — от суставных проблем до нарушений метаболизма.
Не менее значимой является антиоксидантная активность свеклы. Она содержит флавоноиды и беталаины — вещества, которые эффективно борются с окислительным стрессом. Они нейтрализуют свободные радикалы, защищая клетки организма от преждевременного старения и разрушения.
"Экстракты свеклы обладают выраженной антиоксидантной активностью, необходимой для защиты клеток", — отметили исследователи Хильдеберт Вагнер и Сигурд Бладт.
Именно благодаря антиоксидантам свеклу нередко включают в рационы людей, стремящихся замедлить процессы старения и повысить общий иммунный статус.
Свекла оказывает особенно благоприятное воздействие на печень — орган, отвечающий за детоксикацию организма. Исследования показали, что регулярное употребление свеклы способствует восстановлению клеток печени и улучшает её функционирование. Это делает её незаменимым продуктом в рационе людей, страдающих от хронических заболеваний печени или проходящих реабилитацию после медикаментозной терапии.
"Добавление свеклы в рацион улучшает функции печени и способствует регенерации её клеток", — говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Applied Sciences and Environmental Management.
Кроме того, эксперименты, проведённые в Бразилии, показали, что свекла может снижать уровень жира в печени у людей с метаболическими нарушениями.
Систематическое употребление свеклы в пищу может стать простой, но эффективной привычкой, помогающей организму справляться с ежедневными нагрузками и токсинами. Её можно употреблять в виде сока, варёной, запечённой или добавлять в салаты и смузи. При этом она остаётся доступной и не требует сложной подготовки.
Свекла — это не просто овощ, а настоящая кладезь полезных соединений, способных поддерживать здоровье печени, защищать клетки от повреждений и снижать воспаление. Подтверждённые научные данные делают её важной частью рациона для тех, кто заботится о здоровье и предпочитает натуральные методы профилактики.
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?