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Этот недорогой овощ поддерживает печень не хуже аптечных средств — и вы точно его ели на обед

Свёкла очищает организм, борется с воспалением и продлевает молодость
3:41
Еда

Свекла (Beta vulgaris) давно известна как полезный овощ, но далеко не все знают о её значительном положительном влиянии на здоровье печени. Помимо насыщенного вкуса и насыщенного цвета, она содержит целый набор биоактивных веществ, которые помогают организму бороться с воспалениями, защищают клетки от повреждений и способствуют детоксикации. Исследования, проведённые в разных странах, подтверждают её мощное антиоксидантное и гепатопротекторное действие.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла, только что выкопанная из земли

Свекла и воспаление: натуральное противодействие

Свекла богата фенольными соединениями, в том числе бетаинами и беталаинами, которые известны своим выраженным противовоспалительным эффектом. Эти вещества помогают контролировать хронические воспалительные процессы, уменьшая нагрузку на иммунную систему и предотвращая повреждение тканей.

"Регулярное употребление корнеплода помогает снижать воспаление, благодаря наличию беталаинов и других растительных соединений", — пояснил фармаколог Франсиско Жозе де Абреу Матос.

Такой эффект особенно важен для профилактики заболеваний, связанных с воспалением — от суставных проблем до нарушений метаболизма.

Мощный антиоксидантный эффект

Не менее значимой является антиоксидантная активность свеклы. Она содержит флавоноиды и беталаины — вещества, которые эффективно борются с окислительным стрессом. Они нейтрализуют свободные радикалы, защищая клетки организма от преждевременного старения и разрушения.

"Экстракты свеклы обладают выраженной антиоксидантной активностью, необходимой для защиты клеток", — отметили исследователи Хильдеберт Вагнер и Сигурд Бладт.

Именно благодаря антиоксидантам свеклу нередко включают в рационы людей, стремящихся замедлить процессы старения и повысить общий иммунный статус.

Свекла и здоровье печени

Свекла оказывает особенно благоприятное воздействие на печень — орган, отвечающий за детоксикацию организма. Исследования показали, что регулярное употребление свеклы способствует восстановлению клеток печени и улучшает её функционирование. Это делает её незаменимым продуктом в рационе людей, страдающих от хронических заболеваний печени или проходящих реабилитацию после медикаментозной терапии.

"Добавление свеклы в рацион улучшает функции печени и способствует регенерации её клеток", — говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Applied Sciences and Environmental Management.

Кроме того, эксперименты, проведённые в Бразилии, показали, что свекла может снижать уровень жира в печени у людей с метаболическими нарушениями.

Простая профилактика — большие результаты

Систематическое употребление свеклы в пищу может стать простой, но эффективной привычкой, помогающей организму справляться с ежедневными нагрузками и токсинами. Её можно употреблять в виде сока, варёной, запечённой или добавлять в салаты и смузи. При этом она остаётся доступной и не требует сложной подготовки.

Вывод: натуральная поддержка организма

Свекла — это не просто овощ, а настоящая кладезь полезных соединений, способных поддерживать здоровье печени, защищать клетки от повреждений и снижать воспаление. Подтверждённые научные данные делают её важной частью рациона для тех, кто заботится о здоровье и предпочитает натуральные методы профилактики.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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