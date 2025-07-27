Эти огурцы уже не годятся в салат? Ошибаетесь! Заморозка спасёт урожай и удивит зимой

Переросшие огурцы превратятся в деликатес: простой способ заморозки удивит зимой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас на даче образовалась гора переросших огурцов, то из них можно сделать заготовку на зиму.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info огурцы в контейнере

Как правильно подготовить огурцы? Вот пошаговая инструкция:

1. Выберите переросшие огурцы — они должны быть свежими и без повреждений. Помойте их под струей холодной воды.

2. Удаляйте кончики (с обеих сторон) и нарезайте огурцы на кружки или бруски.

3. Чтобы сохранить цвет и текстуру, можно бланшировать огурцы. Для этого опустите нарезанные огурцы в кипящую воду на 1-2 минуты, а потом быстро охладите в ледяной воде. Это необязательно, но может улучшить качество после разморозки.

4. Разложите огурцы по пакетам или контейнерам для заморозки. Убедитесь, что упаковка герметична, чтобы избежать образования льда.

5. Разберите пакеты или контейнеры в морозильник.

Теперь у вас всегда будут под рукой замороженные огурцы, готовые для салатов или других блюд зимой, пишет toprecepty.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — тара для хранения продуктов.



