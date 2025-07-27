Суп-гуляш как в лучших ресторанах: раскроем секрет идеальной консистенции и насыщенного вкуса

Густой, ароматный суп-гуляш: раскроем все секреты безупречного блюда, который оценит каждый

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-гуляш — сытное блюдо с говядиной, специями и вкусным бульоном.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info суп-гуляш

Каждый шаг в приготовлении важен: от медленного тушения мяса до добавления майорана. Это блюдо отлично подходит для обеда или ужина.

Приготовление начинается с нарезки лука, мяса и картофеля. Лук обжаривается до золотистого цвета, затем добавляется мясо, которое обжаривается до готовности.

Чтобы добиться лучшего вкуса, нужно использовать качественные ингредиенты. Мясо, нарезанное кубиками, хорошо обжаривать, чтобы сохранить сочность.

Паприка добавляется в луковую основу вместе с мясом, и важно следить за временем, чтобы не получить горький привкус. Если суп получается слишком жидким, можно сделать его гуще с помощью картофеля.

Что касается ингредиентов, то для 4 порций понадобятся 1 луковица, 400 г говядины, 200 г картофеля, 2 зубчика чеснока, 30 г жира, 1 ст. ложка паприки, 1,5 л бульона, соль, молотый перец и майоран, пишет toprecepty.

Уточнения

Майора́н (лат. Orīganum majorāna) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица (Origanum) семейства Яснотковые.



