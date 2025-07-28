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Голубцы, как у бабушки: вернёмся к традициям с простым рецептом

Как приготовить голубцы, которые запомнятся надолго
3:16
Еда

Голубцы — это классическое блюдо, любимое многими. Они представляют собой капустные листья, фаршированные мясом и рисом, и могут быть приготовлены по-разному в зависимости от региона и кулинарных предпочтений.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Для приготовления голубцов вам понадобятся:

  • 1 кочан белокочанной капусты
  • 500 г мясного фарша (смешанного или говяжьего)
  • 100 г риса
  • 1 большая луковица
  • 1 морковь
  • 2-3 столовые ложки растительного масла
  • 400 г томатного соуса (или 2-3 помидора для приготовления соуса)
  • Соль, перец по вкусу
  • Лавровый лист, зелень (по желанию)

Подготовка ингредиентов

  1. Подготовка капусты. Снимите с кочана верхние листья. С помощью ножа аккуратно вырежьте сердцевину и опустите капусту в кипящую подсоленную воду на 3-5 минут. Это поможет листьями стать мягкими и легче сворачиваться. После этого вынимаем кочан и остужаем.
  2. Отварите рис. Промойте рис под холодной водой, затем отварите его до полуготовности (примерно 10 минут). После варки промойте холодной водой, чтобы остановить процесс готовки.
  3. Приготовьте начинку. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте натертую на крупной терке морковь и обжаривайте еще 3-4 минуты.
  4. В глубокой миске смешайте фарш, отваренный рис, обжаренные лук с морковью, добавьте соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородной массы.

Формирование голубцов

  1. Возьмите капустный лист, отрежьте утолщенную часть, чтобы облегчить сворачивание. На конец листа положите столовую ложку начинки и заверните, как конверт: сперва загните боковые края, затем заверните вниз.
  2. Повторяйте процесс, пока не использованы все листья и начинка.

Приготовление голубцов

  1. На дно кастрюли положите промытые капустные листья или немного томатного соуса, чтобы голубцы не подгорели.
  2. Укладывайте голубцы плотно друг к другу. При желании между рядами можно вставить нарезанные помидоры или болгарский перец для дополнительного аромата.
  3. Залейте голубцы оставшимся томатным соусом или разведенным в воде томатным соком, добавьте лавровый лист и несколько горошин черного перца.
  4. Закройте кастрюлю крышкой и готовьте на среднем огне около 40-50 минут. Если хотите, можно уделить этому процессу немного больше времени на медленном огне, чтобы голубцы стали еще более нежными.

Подача

Подавайте готовые голубцы горячими, украсив свежей зеленью. Их можно дополнить сметаной или соусом по вашему выбору. 

Теперь вы знаете, как просто приготовить голубцы. Это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое понравится всей семье. Главное — не бояться экспериментировать с начинкой и соусами, добавляя свои любимые специи и ингредиенты. Приятного аппетита!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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