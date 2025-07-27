Когда ужин — это не просто еда: гречка по-купечески с курицей, как в лучшие времена

Гречка по-купечески с курицей — это классическое и сытное блюдо, которое можно приготовить на ужин, идеально сочетая в себе вкусовые качества гречки и куриного мяса. Это блюдо пришло к нам из древности, когда люди, торгующие крупой, особенно купцы, искали способ сочетать доступные продукты в одном рецепте. Именно поэтому гречка с курицей стала популярной среди простых людей, а курица, будучи более доступной, была идеальной для этого сочетания.
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Гречка по купечески
Ингредиенты
1 стакан гречневой крупы
450 г куриного бедра (филе без кожи)
1 луковица
1 морковь
2 ст. ложки томатной пасты
1 зубчик чеснока
1 лавровый лист
5 черных горошков
Тимьян, петрушка и паприка по вкусу
Масло растительное по вкусу
Соль по вкусу
Зелень для подачи
Как приготовить
Начните с подготовки продуктов. Для блюда вам понадобятся гречка, филе курицы, лук, морковь, чеснок, томатная паста, специи и растительное масло.
Разогрейте 1 ст. ложку масла в сковороде и обжарьте филе курицы, нарезанное на небольшие кусочки. Жарьте на сильном огне, пока мясо не подрумянится и не выпарится сок. Переложите курицу на тарелку.
Лук нарежьте мелко, морковь — соломкой, чеснок — порубите. В сковороду добавьте еще немного масла, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и чеснок. Готовьте еще 4 минуты.
Верните в сковороду курицу, посолите, добавьте специи и перемешайте.
Томатную пасту разведите в стакане горячей воды, добавьте в сковороду вместе с перцем и лавровым листом. Тушите 10 минут.
Промойте гречку, откиньте на сито. Добавьте ее в сковороду с курицей и овощами, перемешайте. Влейте еще 2 стакана горячей воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 20 минут.
Выключите огонь и дайте блюду настояться 10 минут. Перемешайте, разложите по тарелкам и посыпьте свежей зеленью.
Полезные советы
Чтобы гречка получилась более пышной и рассыпчатой, можно приготовить блюдо в керамической посуде. Для этого на последнем этапе переложите все ингредиенты и сырую гречку в посуду, залейте водой и сверху положите кусочек сливочного масла. Затем запекайте в духовке при 200°C около 30 минут.
Если вы хотите сделать блюдо более диетическим, замените куриные бедра на грудку. Для сочности используйте вместо томатной пасты свежие помидоры, предварительно удалив у них кожицу.
Уточнения
Гречка — крупа из гречихи посевной, а также каша из этой крупы.