Суп, который понравится всей семье: секреты, которые делают его идеальным за 30 минут

Рецепт сырного сливочного супа с плавленым сыром и овощами

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сырный сливочный суп готовится всего за 15 минут активной работы, остальное время — варка без вашего участия. Получается очень вкусно, нежно и ароматно. Рецепт включает плавленый сыр с овощами, а для подачи можно добавить сухарики, зелень и тертый сыр.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Ингредиенты

Плавленый сыр — 3 шт.

Вода — 0.5 л или бульон

Сливки 10% — 300 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Сухарики, тертый сыр и зелень для подачи — по желанию

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты для супа. Качество плавленого сыра — ключ к успеху, выбирайте сыр, который хорошо плавится, без искусственных добавок. Я использую сырки в брикетах классические. Для обжаривания овощей используйте сливочное масло — оно придаст супу нежный вкус. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте в растопленном сливочном масле 5 минут на среднем огне. Очистите картофель, нарежьте его и добавьте в сотейник к остальным овощам. Залейте бульоном или водой, накройте крышкой и варите 20 минут. Подогрейте сливки в микроволновке, чтобы избежать их сворачивания, и добавьте их в суп. Перемешайте и варите еще 10 минут. Нарежьте плавленый сыр кусочками и добавьте в суп. Измельчите все погружным блендером. Посолите и поперчите суп, перемешайте и снимите с огня. Разлейте по тарелкам, добавьте по желанию тертый сыр, сухарики и зелень.

Суп можно хранить в холодильнике не более 36 часов. Его также можно заморозить в порционных контейнерах на срок до двух месяцев.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

