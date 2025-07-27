Суп, который понравится всей семье: секреты, которые делают его идеальным за 30 минут

Этот сырный сливочный суп готовится всего за 15 минут активной работы, остальное время — варка без вашего участия. Получается очень вкусно, нежно и ароматно. Рецепт включает плавленый сыр с овощами, а для подачи можно добавить сухарики, зелень и тертый сыр.
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сырный суп
Ингредиенты
Плавленый сыр — 3 шт.
Вода — 0.5 л или бульон
Сливки 10% — 300 мл
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Картофель — 3 шт.
Сливочное масло — 1 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Сухарики, тертый сыр и зелень для подачи — по желанию
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты для супа. Качество плавленого сыра — ключ к успеху, выбирайте сыр, который хорошо плавится, без искусственных добавок. Я использую сырки в брикетах классические.
Для обжаривания овощей используйте сливочное масло — оно придаст супу нежный вкус.
Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте в растопленном сливочном масле 5 минут на среднем огне.
Очистите картофель, нарежьте его и добавьте в сотейник к остальным овощам. Залейте бульоном или водой, накройте крышкой и варите 20 минут.
Подогрейте сливки в микроволновке, чтобы избежать их сворачивания, и добавьте их в суп. Перемешайте и варите еще 10 минут.
Нарежьте плавленый сыр кусочками и добавьте в суп. Измельчите все погружным блендером.
Посолите и поперчите суп, перемешайте и снимите с огня.
Разлейте по тарелкам, добавьте по желанию тертый сыр, сухарики и зелень.
Суп можно хранить в холодильнике не более 36 часов. Его также можно заморозить в порционных контейнерах на срок до двух месяцев.
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.