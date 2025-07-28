Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Народные средства и севооборот снижают численность колорадского жука
Павел Колобков о протестах на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси: "Это меньшинство"
Проверка качества топлива без сложных экспертиз: быстрый тест с использованием бумаги
Нутрициолог развеяла популярный миф о несочетаемости ряда продуктов
Учёные из Китая и Германии назвали собаку лучшим питомцем для людей старше 60 лет
Российский химик рассказал о китайских кристаллах для лазерного оружия против спутников
В Германии в реке Траве обнаружено ганзейское судно с грузом извести 17 века
Эксперт предупреждает о рисках мошенничества с договором ренты для пенсионеров
Изменения в коллагене названы причиной появления морщин — исследование Бингемтонского университета

Почему не стоит жарить яйца на масле: способ, который изменит ваше представление о завтраке

Диетологи рекомендуют жарить яйца без масла с помощью огурца и воды
4:28
Еда

В кулинарии существует множество способов приготовления яиц, но когда речь идет о снижении калорийности и здоровом питании, часто задается вопрос: как приготовить яйца без масла, чтобы они оставались вкусными и не теряли свою текстуру? Ответ на этот вопрос можно найти в использовании необычных методов, которые позволят добиться отличных результатов, не добавляя лишние калории.

Яичница на хлебе
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница на хлебе

Жарка без масла: почему это важно

Масло, оливковое или сливочное, конечно, придает яичнице неповторимый вкус, но оно также добавляет лишние калории, что может быть нежелательно в рамках диеты. Помимо этого, масло легко пригорает, особенно если сковорода слишком разогрета. Оливковое и сливочное масла имеют свои особенности, такие как солёный вкус и склонность к перегреву, что также не всегда бывает приятным. Порой, чтобы приготовить яйца без лишнего жира, стоит попробовать другие методы, которые помогут сохранить вкус и текстуру, избегая нежелательных калорий.

Трюк с огурцом: как это работает

Один из самых интересных способов приготовления яиц без масла — это использование огурца. Для этого нужно просто разрезать огурец пополам и протереть разрезом поверхность сковороды. Это может показаться странным на первый взгляд, но результат всегда превосходит ожидания. Огурец создаёт своего рода защитную пленку на сковороде, которая не дает яйцам пригорать, а также помогает им равномерно прогреваться. Вдобавок, это придает блюду дополнительную эстетику, ведь яйца не растекаются, и остаются в идеальной форме, как если бы их приготовил профессиональный шеф-повар.

Как это работает

  1. Сковороду следует разогреть на среднем огне.

  2. Затем разрезанным огурцом нужно протереть сковороду.

  3. После этого можно аккуратно разбить яйца на сковороду. Это предотвратит их пригорание и растекание, сохраняя форму.

  4. Яйца будут легко отделяться от поверхности и равномерно прогреются, давая вам идеальный результат.

Жарка яиц в воде: ещё один альтернативный метод

Если использование огурца кажется необычным или вы просто хотите попробовать другой способ, существует ещё один оригинальный метод — жарка яиц в воде. Вода поможет избежать добавления масла, а яйца всё равно останутся вкусными и не пригорят. Этот способ особенно подходит тем, кто следит за количеством жиров в своём рационе.

Как жарить яйца в воде: пошаговая инструкция

  1. Для этого налейте немного воды (тонким слоем) в кастрюлю с антипригарным покрытием.

  2. Нагрейте её на среднем огне, пока вода не начнёт медленно закипать.

  3. Когда вода начнёт немного кипеть, аккуратно разбейте яйца прямо в кастрюлю. При этом важно быть осторожным, чтобы не повредить желтки.

  4. Накройте кастрюлю крышкой, чтобы яйца готовились под паром.

  5. Готовьте яйца около 2-4 минут, в зависимости от того, какую степень прожарки желтка вы предпочитаете.

  6. После того как яйца будут готовы, аккуратно извлеките их с помощью лопатки и подавайте на тарелке.

Дополнительные советы

  • Чтобы сделать яйца ещё более интересными, можно добавить к ним разные специи или свежие травы, например, базилик или петрушку.

  • Если вы хотите, чтобы желток был более плотным, можно готовить яйца чуть дольше. Если вам нравится жидкий желток, время приготовления можно сократить.

  • Для разнообразия, в процессе жарки можно добавить немного овощей или зелени, что придаст блюду дополнительный вкус и витамины.

Помимо того, что жарка яиц без масла помогает снизить калорийность, это также открывает пространство для экспериментов с различными вкусами. Можно добавить в яйца любимые специи, такие как черный перец, паприку или чеснок, а также разнообразные овощи. Таким образом, не только сохраняется легкость и полезность блюда, но и его вкус становится более насыщенным и разнообразным. Важно помнить, что правильное сочетание ингредиентов поможет создать сбалансированное и вкусное блюдо, которое будет радовать не только в рамках диеты, но и в любой повседневной ситуации.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Юрист объяснил, законно ли включение чаевых в счет
3D-фитнес: тренировки в трех плоскостях улучшают состояние мышц и суставов
Юрист Хаустов напомнил о налоговой льготе для дачников
Как увеличить свою пенсию на 70%: простой, но эффективный способ от экономиста
Психологи считают насыщенность опытом важным компонентом хорошей жизни
От туши до пудры: 5 продуктов, которые уже не выполняют свою роль
Юрист рассказала, в каких случаях разговор с ИИ может выступить доказательством в суде
Бишон-фризе, выжла и бордер-колли тяжело переносят разлуку с хозяином
Полив герани рисовой водой улучшает устойчивость к перепадам температуры
Toyota разрабатывает турбомотор G20E с ресурсом до 1,5 млн км
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.