Спагетти с соусом болоньезе выходит на новый уровень — секрет, о котором молчат повара

Спагетти с соусом болоньезе — излюбленное блюдо многих семей, которое ценится за простоту приготовления и насыщенный вкус.
Традиционно готовится с мясным фаршем, томатным соусом, овощами и базовыми специями, что делает его идеальным вариантом для быстрого ужина. Однако есть один несложный способ значительно улучшить его вкусовые качества, внеся небольшое, но существенное изменение в процесс подготовки фарша.
Как утверждает популярный блог для родителей Mumsnet, секрет кроется в правильной подготовке мясного фарша. Большинство людей обычно просто обжаривают фарш до коричневого цвета, но известный шеф-повар Том Керридж советует запекать его в духовке до почти хрустящего состояния. Он рекомендует запекать фарш в духовке от 35 до 60 минут, пока он не станет золотистым и хрустящим. Такая обработка удаляет из фарша лишнюю влагу, позволяя соусу лучше впитаться в мясо и, следовательно, обогатить вкус.
Керридж объясняет, что данный метод "активирует вкус и помогает фаршу лучше впитывать компоненты соуса". Другими словами, хоть обычная обжарка и кажется более быстрым способом, запекание в духовке обеспечивает более глубокий и насыщенный вкус. Таким образом, ваше привычное блюдо может достичь уровня ресторанного.
Также Керридж рекомендует выбирать фарш хорошего качества.
Наконец, при приготовлении соуса есть еще одна маленькая хитрость, которая имеет значение: вместо того, чтобы разом помещать спагетти в кастрюлю, дайте им размякнуть и погрузиться постепенно в кипящую воду. Аккуратно перемешивайте деревянной ложкой, пока вода снова не закипит, чтобы избежать слипания.
Со́ус болонье́зе (итал. ragù alla bolognese) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус. Историческим типом пасты для подачи с соусом болоньезе является длинная плоская лапша тальятелле или короткие виды пасты, например, пассателли. Однако сегодня за пределами Италии соус болоньезе сервируется также и со спагетти или другими видами пасты.
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