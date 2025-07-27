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Запах детства снова в доме: как запечь яблоки так, чтобы соседи пришли с ложками

Яблоки с медом, орехами и корицей рекомендуют запекать при 180 градусов
3:59
Еда

Запечённые яблоки — это не только вкусный, но и полезный десерт, который легко готовится и радует своим ароматом и нежным вкусом. Запечённые яблоки можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать как начинку для пирогов, блинов и других десертов.

Печёные яблоки с сыром и мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Печёные яблоки с сыром и мёдом

Выбор яблок

Для запекания лучше всего подходят кисло-сладкие сорта яблок, такие как:

  • Грэнни Смит: хрустящие и кислые, с ярким вкусом.
  • Фуджи: сладкие и ароматные, сохраняют форму при запекании.
  • Делишес: сочные и сладкие, прекрасно дополняют корицу и орехи.
  • Айдаред: с легкой кислинкой, которая делает десерт аппетитным.

Подготовка яблок

  • Мытьё: тщательно промойте яблоки под холодной водой, чтобы удалить грязь и остатки воска.
  • Удаление сердцевины: с помощью специального ножа или обычной ложки аккуратно удалите сердцевину и семена, не пробивая кожица. Это создаст пространство для начинки.
  • Приготовление: в зависимости от рецепта, яблоки можно оставлять целыми, нарезать на дольки или половинки.

Рецепты запечённых яблок

Классические запечённые яблоки с корицей и сахаром

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 4 ст. ложки сахара
  • 2 ч. ложки корицы
  • 1/4 стакана орехов (по желанию)
  • Ванильный экстракт (по желанию)

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Удалите сердцевину из яблок и уложите их в форму для запекания.
  • В отдельной миске смешайте сахар, корицу и орехи.
  • Наполните яблоки полученной смесью и добавьте немного ванильного экстракта.
  • Полейте яблоки небольшим количеством воды или яблочного сока.
  • Запекайте в духовке 25-30 минут, пока яблоки не станут мягкими и золотистыми.

Запечённые яблоки с медом и изюмом

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 4 ст. ложки меда
  • 1/2 стакана изюма
  • Лимонный сок (по желанию)

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Удалите сердцевину из яблок.
  • Выложите яблоки в форму для запекания и наполните их изюмом.
  • Полейте сверху медом и, если хотите, добавьте немного лимонного сока для кислинки.
  • Добавьте немного воды на дно формы и запекайте 25-30 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Запечённые яблоки с карамелью и мороженым

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • Лёд или пломбир (по желанию)

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 190°C.
  • Удалите сердцевину из яблок и уложите их в форму для запекания.
  • В небольшой кастрюле растопите сахар и сливочное масло до образования карамели. 
  • Полейте яблоки карамелью.
  • Запекайте около 30 минут, пока яблоки не станут мягкими.
  • Подавайте горячими с шариком мороженого.

Полезные советы

  • Подача: запечённые яблоки можно подавать с ванильным мороженым, йогуртом или взбитыми сливками.
  • Эксперименты: не бойтесь экспериментировать с начинкой! Можно добавлять орехи, шпинат, тыквенное пюре или другие фрукты.
  • Приправы: используйте различные специи, чтобы изменить вкус: мускатный орех, имбирь или кардамон могут добавить интересный оттенок.

Запечённые яблоки — это отличный десерт, который можно готовить быстро и просто. Они идеально подойдут для семейного ужина, романтического вечера или встречи с друзьями. Попробуйте предложенные рецепты или создайте свои собственные вариации, и вы обязательно порадуете себя и своих близких вкусным и полезным угощением!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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