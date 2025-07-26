Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банковские карты для подростков: согласие родителей станет обязательным с 1 августа 2025 года
Самбурская призналась в дисморфофобии, но заявила об отсутствии комплексов из-за плеч
Старые подушки могут стать причиной проблем с кожей и затруднённого дыхания
Ошибочные способы экономии топлива: что не стоит делать для уменьшения расхода
Загадочное отсутствие Дмитрия Диброва на празднике — как это связано с домыслами о разводе?
Пилот Delta задержан в Стокгольме по подозрению в употреблении алкоголя
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита

Всего одна щепотка — и кофе станет эликсиром здоровья: вот что добавляют эксперты

Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
2:17
Еда

Умеренное потребление кофе может оказывать благотворное влияние на различные системы организма, от сердечно-сосудистой до нервной.

Кофе
Фото: unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кофе

Когда речь заходит о кофе, первое, что приходит на ум, — это повышение уровня кофеина. Однако, этот напиток также богат антиоксидантами и другими соединениями, которые, по данным Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, способны уменьшить внутреннее воспаление и защитить организм от хронических заболеваний.

Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих кофе, реже развивается диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, деменция, болезнь Паркинсона и даже колоректальный рак.

Также есть данные о том, что употребление кофе может положительно влиять на психическое здоровье, способствовать контролю веса, улучшать функцию лtгких и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

В совокупности, по мнению учtных, кофе может способствовать увеличению продолжительности жизни. Например, анализ 40 исследований показал, что употребление от двух до четырех чашек кофе в день снижает риск смертности вне зависимости от возраста, веса или употребления алкоголя.

Cуществуют простые способы сделать ежедневную чашку кофе ещё более полезной для здоровья, и при этом не обязательно отказываться от сливок и сахара.

После заваривания кофе попробуйте обогатить его щепоткой куркумы с молоком. Эта специя, отличающаяся насыщенным золотисто-оранжевым цветом, содержит куркумин — вещество с выраженными противовоспалительными свойствами, как отмечает Healthline.

Куркума может способствовать снижению воспалительных процессов, уменьшению болевых ощущений, поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, помогать в контроле веса, улучшать эмоциональное состояние и налаживать пищеварение.

В качестве альтернативы куркуме можно использовать корицу. Эта специя на протяжении тысячелетий ценится за свои целебные свойства, поскольку богата антиоксидантами и другими полезными соединениями, согласно данным BBC Good Food.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов. Считается самым употребляемым психоактивным веществом в мире.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита
Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды
Пышные брови с дугами: тренд, который подходит для любого типа лица
Стычкин рассказал о стоп-слове в браке с Сутуловой и отношении к абьюзу
Жара в Риме: туристы теряют сознание, гиды просят изменить часы работы
Опасность отравления кабачками: важные признаки и советы по безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.