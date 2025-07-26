Всего одна щепотка — и кофе станет эликсиром здоровья: вот что добавляют эксперты

Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Умеренное потребление кофе может оказывать благотворное влияние на различные системы организма, от сердечно-сосудистой до нервной.

Фото: unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free to use under the Unsplash License Кофе

Когда речь заходит о кофе, первое, что приходит на ум, — это повышение уровня кофеина. Однако, этот напиток также богат антиоксидантами и другими соединениями, которые, по данным Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, способны уменьшить внутреннее воспаление и защитить организм от хронических заболеваний.

Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих кофе, реже развивается диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, деменция, болезнь Паркинсона и даже колоректальный рак.

Также есть данные о том, что употребление кофе может положительно влиять на психическое здоровье, способствовать контролю веса, улучшать функцию лtгких и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

В совокупности, по мнению учtных, кофе может способствовать увеличению продолжительности жизни. Например, анализ 40 исследований показал, что употребление от двух до четырех чашек кофе в день снижает риск смертности вне зависимости от возраста, веса или употребления алкоголя.

Cуществуют простые способы сделать ежедневную чашку кофе ещё более полезной для здоровья, и при этом не обязательно отказываться от сливок и сахара.

После заваривания кофе попробуйте обогатить его щепоткой куркумы с молоком. Эта специя, отличающаяся насыщенным золотисто-оранжевым цветом, содержит куркумин — вещество с выраженными противовоспалительными свойствами, как отмечает Healthline.

Куркума может способствовать снижению воспалительных процессов, уменьшению болевых ощущений, поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, помогать в контроле веса, улучшать эмоциональное состояние и налаживать пищеварение.

В качестве альтернативы куркуме можно использовать корицу. Эта специя на протяжении тысячелетий ценится за свои целебные свойства, поскольку богата антиоксидантами и другими полезными соединениями, согласно данным BBC Good Food.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов. Считается самым употребляемым психоактивным веществом в мире.



