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Как из остатков на кухне появился салат, который завоевал всю Америку

Как приготовить салат Цезарь по рецепту шеф-повара Кристиана Тедуа
4:35
Еда

Салат Цезарь — это одно из самых известных и популярных блюд в мире, которое за более чем 100 лет завоевало любовь миллионов людей. Этот салат стал неотъемлемой частью меню ресторанов по всему миру, особенно в США, где он превратился в настоящий кулинарный символ. Однако мало кто знает, что Цезарь был придуман не в Италии, а в Мексике. Рассмотрим его историю и современный рецепт от шеф-повара Кристиана Тедуа.

Как появился салат Цезарь

Салат Цезарь был изобретён в 1920-х годах итальянским ресторатором Чезаре Кардини. В это время в США действовал Сухой закон, и многие американцы начали посещать Мексику, чтобы отпраздновать праздник, нарушая ограничения на алкоголь. В день независимости США, 4 июля 1924 года, Кардини был вынужден импровизировать на кухне, поскольку его ресторан в Тихуане переполнился посетителями. Он использовал то, что было под рукой — пармезан, салат ромэн, яйца вкрутую — и так родился знаменитый салат Цезарь.

Изначально этот салат не содержал курицы или анчоусов, которые теперь являются обязательными ингредиентами. С течением времени рецепт изменялся, и новые ингредиенты, такие как курица и анчоусы, были добавлены к классической версии.

Современный рецепт салата Цезарь

Современные шеф-повара добавляют свои уникальные штрихи в классический рецепт, и одна из таких версий была предложена знаменитым французским шеф-поваром Кристианом Тедуа, который известен своими инновациями в кулинарии и своими звездами Мишлен. В его рецепте салат Цезарь получает новое звучание, сочетая традиционные ингредиенты с новыми техниками приготовления.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 2 салата ромэн

  • 3 куриных филе

  • 8 филе анчоусов

  • 2 целых яйца и 2 желтка

  • 50 г порошка сыра пармезан

  • Немного стружки с сыра пармезан

  • 2 зубчика белого чеснока (1 для гренок и 1 для соуса)

  • 1 столовая ложка органического лимонного сока

  • 1 чайная ложка вустерширского соуса

  • 1 чайная ложка старомодной горчицы

  • 6 столовых ложек органического оливкового масла первого отжима

  • Мелкая соль

  • Черный перец в зернах

  • 12 ломтиков багета

  • Оливковое масло

Приготовление:

  1. Подготовка салата: Очищают салат ромэн, удаляя крупные зелёные листья. После этого его моют, отжимают и нарезают соломкой. Полученную массу выкладывают в салатницу.

  2. Яйца: Варят 2 яйца в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, затем охлаждают их под холодной водой и очищают от скорлупы.

  3. Соус: Для соуса смешивают 4 филе анчоусов с 2 желтками, пармезаном, очищенными зубчиками чеснока, лимонным соком, горчицей, вустерширским соусом, солью, перцем и оливковым маслом. Салат заправляют этим соусом, аккуратно перемешивают. Для более однородной консистенции можно использовать блендер.

  4. Гренки: Ломтики багета обжаривают до золотистой корочки и натирают чесноком для аромата.

  5. Курица: На сковороде с оливковым маслом обжаривают куриные филе, начиная с кожи. Курица должна быть поджарена до золотистой корочки. Затем её нарезают на кусочки.

  6. Сервировка: Салат выкладывают на тарелки, добавляют нарезанные яйца, оставшиеся филе анчоусов, кусочки курицы и посыпают стружкой пармезана. Поливают оставшимся соусом.

Этот обновлённый рецепт от Кристиана Тедуа предлагает новый взгляд на классический салат Цезарь, добавляя элегантность и изысканность в традиционное блюдо.

Салат Цезарь, родившийся в Мексике, сегодня является одной из самых популярных и адаптируемых кулинарных идей по всему миру. С течением времени его рецепт претерпел изменения, и сегодня его можно встретить с различными добавками, такими как курица и анчоусы. Рецепт Кристиана Тедуа — это современная интерпретация классики, которая позволяет открыть новые грани знакомого вкуса.

Уточнения

Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию).

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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