Ужин, который не займёт больше 20 минут: как сэкономить время и получить идеальный вкус

В будние дни, когда время ограничено, а желание приготовить что-то быстрое и вкусное всё же не исчезает, этот рецепт — идеальное решение. Он не только прост, но и требует минимум усилий. За 20 минут можно приготовить полноценный и питательный ужин, не оставив много посуды для мытья.
Этот рецепт состоит всего из трёх ингредиентов, и подготовка занимает минимальное время. Для того чтобы создать сытное и вкусное блюдо, потребуется лишь немного терпения и пара простых шагов.
2 куриных филе
3-4 картофелины
100 г твердого сыра (например, чеддер или гауда)
Картофель следует нарезать тонкими ломтями или пополам, в зависимости от предпочтений.
Куриное филе нарезается небольшими кусочками или соломкой для более быстрого приготовления.
Сыр натирается на крупной терке.
На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывается картофель. Его обжаривают на среднем огне до золотистой корочки, время от времени переворачивая, чтобы он не подгорел. Когда картофель будет наполовину готов, добавляется куриное филе, и всё готовится до полной готовности мяса.
После того как курица и картофель будут готовы, посыпается всё тертым сыром и накрывается сковорода крышкой на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.
Этот простой, но вкусный ужин готов за 20 минут, и, главное, не требует множества посуды для мытья.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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