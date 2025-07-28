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Ужин, который не займёт больше 20 минут: как сэкономить время и получить идеальный вкус

Как приготовить ужин за 20 минут: курица с картофелем и сыром
1:41
Еда

В будние дни, когда время ограничено, а желание приготовить что-то быстрое и вкусное всё же не исчезает, этот рецепт — идеальное решение. Он не только прост, но и требует минимум усилий. За 20 минут можно приготовить полноценный и питательный ужин, не оставив много посуды для мытья.

Запечённый картофель с сыром
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель с сыром

Курица с картофелем и сыром: быстро и вкусно

Этот рецепт состоит всего из трёх ингредиентов, и подготовка занимает минимальное время. Для того чтобы создать сытное и вкусное блюдо, потребуется лишь немного терпения и пара простых шагов.

Ингредиенты

  • 2 куриных филе

  • 3-4 картофелины

  • 100 г твердого сыра (например, чеддер или гауда)

Подготовка ингредиентов:

  1. Картофель следует нарезать тонкими ломтями или пополам, в зависимости от предпочтений.

  2. Куриное филе нарезается небольшими кусочками или соломкой для более быстрого приготовления.

  3. Сыр натирается на крупной терке.

Приготовление

  1. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывается картофель. Его обжаривают на среднем огне до золотистой корочки, время от времени переворачивая, чтобы он не подгорел. Когда картофель будет наполовину готов, добавляется куриное филе, и всё готовится до полной готовности мяса.

  2. После того как курица и картофель будут готовы, посыпается всё тертым сыром и накрывается сковорода крышкой на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Этот простой, но вкусный ужин готов за 20 минут, и, главное, не требует множества посуды для мытья.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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