Ужин, который не займёт больше 20 минут: как сэкономить время и получить идеальный вкус

Как приготовить ужин за 20 минут: курица с картофелем и сыром

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

В будние дни, когда время ограничено, а желание приготовить что-то быстрое и вкусное всё же не исчезает, этот рецепт — идеальное решение. Он не только прост, но и требует минимум усилий. За 20 минут можно приготовить полноценный и питательный ужин, не оставив много посуды для мытья.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель с сыром

Курица с картофелем и сыром: быстро и вкусно

Этот рецепт состоит всего из трёх ингредиентов, и подготовка занимает минимальное время. Для того чтобы создать сытное и вкусное блюдо, потребуется лишь немного терпения и пара простых шагов.

Ингредиенты

2 куриных филе

3-4 картофелины

100 г твердого сыра (например, чеддер или гауда)

Подготовка ингредиентов:

Картофель следует нарезать тонкими ломтями или пополам, в зависимости от предпочтений. Куриное филе нарезается небольшими кусочками или соломкой для более быстрого приготовления. Сыр натирается на крупной терке.

Приготовление

На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывается картофель. Его обжаривают на среднем огне до золотистой корочки, время от времени переворачивая, чтобы он не подгорел. Когда картофель будет наполовину готов, добавляется куриное филе, и всё готовится до полной готовности мяса. После того как курица и картофель будут готовы, посыпается всё тертым сыром и накрывается сковорода крышкой на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Этот простой, но вкусный ужин готов за 20 минут, и, главное, не требует множества посуды для мытья.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

