Ужин с неожиданной изюминкой: как эта приправа делает курицу идеально сочной

Курица с жёлтой горчицей и травами: простой рецепт для ужина

4:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Много лет назад один любитель кулинарии случайно наткнулся на рецепт курицы с горчицей и травами. Всё началось с того, что в его кухне осталась полбутылки желтой горчицы, использованной для хот-догов на День независимости. Тогда он решил попробовать найти рецепт с этим ингредиентом и вскоре нашел один на сайте French's. Рецепт оказался невероятно простым и быстрым, а результат — потрясающим.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

В состав блюда, помимо горчицы, входили оливковое масло, чеснок, сушёный тимьян, розмарин, соль и перец. После приготовления курица оказалась сочной, с легкой кислинкой от горчицы и ярким вкусом благодаря чесноку и травам. Этот результат оказался неожиданным, но, по сути, не было ничего удивительного, ведь горчица идеально подходит для курицы, придавая ей насыщенный вкус.

Почему горчица — идеальный ингредиент для курицы

Желтая горчица, как и дижонская, имеет в основе семена горчицы, уксус, соль и воду. Однако в классической желтой горчицы French's добавлены такие компоненты, как куркума, паприка и чесночный порошок, которые придают ей характерный вкус и яркий цвет.

Известно, что горчица может придавать не только вкус, но и цвет. Куркума, являющаяся натуральным ингредиентом, придает горчице характерный желтый оттенок. Поэтому, когда она добавляется в блюда, это не только улучшает вкус, но и делает их более яркими и аппетитными.

Рецепт курицы с горчицей и травами

На 4 порции понадобятся следующие ингредиенты:

700 г куриных бедрышек без кожи и костей, обсушенных бумажным полотенцем

1/3 стакана желтой горчицы

2 столовые ложки оливкового масла

2 измельченных зубчика чеснока

1 чайная ложка сушеного тимьяна

1 чайная ложка сушеного розмарина

1/2 чайной ложки мелкой соли (или 1 чайная ложка кошерной соли)

1/2 чайной ложки свежемолотого перца (или по вкусу)

Процесс приготовления:

Разогреть духовку до 200°C. В небольшой миске смешать горчицу, оливковое масло, чеснок, тимьян, розмарин, соль и перец. Выложить курицу на противень или в форму для запеканки. С помощью ложки или силиконовой кисточки равномерно нанести горчичную смесь на куриные бедра. Запекать курицу около 20 минут. Готовность проверяется с помощью термометра — внутренняя температура в самой толстой части бедра должна составлять 74°C.

Советы по приготовлению и вариации

Хотя в оригинальном рецепте используются кусочки курицы с кожей и костями, многие кулинары предпочитают использовать куриные бедра без костей и кожи. Такие части курицы получаются более сочными, готовятся быстрее и идеально подходят для быстрого ужина. Также некоторые повышают температуру приготовления — с 190°C до 220°C, чтобы ускорить процесс.

Кроме того, этот рецепт обладает гибкостью. Например, если нет тимьяна или розмарина, их можно заменить другими специями, которые есть под рукой, или вовсе не добавлять. В случае отсутствия свежего чеснока можно использовать чесночный порошок или мелко нарезанный лук.

Что касается самой горчицы, то её можно заменить на любую другую — например, на дижонскую или горчицу с медом, в зависимости от предпочтений.

Желтая горчица — это не только ингредиент для хот-догов, но и настоящая кулинарная находка для любителей простых, но вкусных блюд. Запеченная курица с горчицей и травами — идеальный пример того, как с минимальными усилиями можно создать сытный и аппетитный ужин. Этот рецепт понравится многим, а разнообразие добавок позволяет адаптировать блюдо под любые предпочтения.

Уточнения

Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.

