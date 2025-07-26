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Пирожки, которые могут быть легкими и сытными одновременно: рецепт, который кажется невозможным

Пирожки с кабачковым тестом: идеальный летний рецепт для всей семьи
2:24
Еда

Лето в разгаре, и сезон кабачков на полную катушку! Если вы любите блюда с этим овощем, то обязательно попробуйте пирожки с начинкой, в которых тесто основано на кабачках. Они получаются невероятно вкусными, мягкими и нежными.

Пирожки из кабачка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирожки из кабачка

Это не просто обычные пирожки — это настоящая находка для всей семьи! Как только попробуете, они станут одним из ваших любимых блюд. И что приятно — такие пирожки одинаково любят и взрослые, и дети. У нас дома они просто исчезают с тарелки моментально!

Ингредиенты

Для теста

  • Кабачок (лучше выбрать молоденький, без семечек) — 400 г
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Кефир — 120 мл
  • Мука пшеничная — 150 г
  • Сода (на кончике чайной ложки)
  • Соль — по вкусу

Для начинки

  • Фарш куриный — 150 г

  • Лук репчатый — 1 шт

  • Соль — по вкусу

  • Перец черный — по вкусу

  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки моем, обрезаем концы и натираем на крупной терке. Посыпаем солью и оставляем на несколько минут.
  2. Готовим начинку. Лук очищаем и мелко нарезаем, после чего обжариваем на растительном масле 3-5 минут. Добавляем куриный фарш, солим, перчим и обжариваем до готовности, разделяя фарш лопаткой на кусочки, около 7-10 минут.
  3. Кабачки отжимаем от сока, добавляем яйцо и сметану, перемешиваем. Вливаем кефир, добавляем соду и муку, тщательно размешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно быть не слишком жидким, если нужно, добавьте еще пару ложек муки.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем кабачковое тесто, формируя лепешки среднего размера. Как только тесто схватится сверху, выкладываем начинку на одну половинку лепешки и накрываем второй половиной, прижимая края.
  5. Жарим пирожки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки.

Пирожки готовы. Выкладывайте на тарелку, подавайте с сметаной, свежими овощами и зеленью. Это блюдо прекрасно будет вкусным и в холодном, и в горячем виде. Приятного аппетита.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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