Забудьте о скучных гарнирах: маринованный лук превращает любое блюдо в шедевр

Маринованный лук — это не только вкусное, но и полезное дополнение к мясу, рыбе, салатам и бутербродам. Такой лук смягчает остроту сырого и придает блюдам неповторимый вкус с кислинкой и легким сладковатым привкусом. Это один из простых и быстрых способов разнообразить меню.
Чтобы замариновать лук, вам понадобятся:
Для дополнительного аромата можно добавить лавровый лист, перец горошком, чеснок, гвоздику, корицу, мед или зелень (петрушку, укроп, кинзу).
Для маринования лучше использовать ялтинский лук. Это плоская луковица фиолетово-красного цвета с белой мякотью. У этого лука вкус сладковатый и слегка острый. При выборе обращайте внимание, чтобы луковица была упругой, без мягких участков, и кончики были сухими.
Прежде чем начать мариновать, очистите луковицы от шелухи. Нарежьте их тонкими кольцами или полукольцами. Чтобы уменьшить горечь, можно залить лук кипятком на 1-2 минуты, а затем промыть его холодной водой.
Совет по резке лука: чтобы избежать слез, охлаждайте луковицу в морозилке (10-15 минут) или используйте острый нож, чтобы не разрывать клетки и не выделять лишний раздражающий сок.
Маринад готовится быстро: в миске смешайте уксус, воду, соль и сахар. Хорошо размешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились.
Залейте нарезанный лук готовым маринадом. Повар Братерский делится своим рецептом: нарежьте лук полукольцами, залейте винным уксусом, добавьте зелень по вкусу и ложку меда. Перемешайте, дайте настояться 25-30 минут — и лук готов к подаче!
Можно также добавить в лук зерна граната, чтобы придать маринаду более утонченный вкус.
Если маринованный лук предназначен для быстрого употребления, храните его в холодильнике в герметичном контейнере. Лучше съесть лук в первые 3-4 дня, чтобы он сохранил свежесть и хруст. Если вы хотите заготовить лук на зиму, используйте горячий маринад и стерилизованные банки, тогда он будет храниться до 12 месяцев в темном прохладном месте.
Маринованный лук сохраняет антиоксиданты, такие как кверцетин, который способствует снижению риска хронических заболеваний. Также сохраняются многие микроэлементы, такие как медь, железо и марганец. Лук помогает поддерживать здоровую микробиоту кишечника благодаря клетчатке, которая действует как пребиотик.
Чрезмерное потребление маринованного лука может вызвать негативные последствия из-за высококислотных компонентов, таких как уксус и сахар. Также людям с заболеваниями ЖКТ или аллергией на компоненты маринада следует с осторожностью употреблять этот продукт.
Лук — род растений семейства Амариллисовые.
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