Хрустящая корочка и идеальная текстура: способ, который ускоряет приготовление курицы на гриле

Ирина Петрова рассказала, как выбрать соус для курицы на гриле

5:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить курицу на гриле — это не только вкусно, но и удобно, особенно когда речь идет о половинках птицы. Лично я считаю, что именно такие порции лучше всего подходят для гриля, так как позволяют значительно ускорить процесс приготовления, при этом сохраняя мясо сочным и ароматным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина готовит курицу на гриле

Почему половинки курицы — это лучший выбор

В моем супермаркете всегда можно найти разнообразие куриных частей: крылышки, бёдра, ножки и грудки, и все они выглядят очень заманчиво. Однако, несмотря на это, я всегда придерживаюсь одного важного правила: для приготовления на гриле лучше всего использовать половинки целой курицы.

Когда курица разделена пополам, у вас открывается доступ ко всему мясу и коже. Это позволяет равномерно распределить специи, придавая блюду яркий вкус и аромат. Более того, такой подход значительно сокращает время готовки, так как время на обжаривание половинок на гриле сокращается примерно на 15-20 минут по сравнению с целой курицей. А в будний вечер это как раз тот фактор, который может существенно облегчить жизнь.

Как разделить курицу на половинки

Если вы решили приготовить курицу на гриле в виде половинок, вам предстоит разрезать целую птицу. Это несложно, но важно делать все аккуратно.

Для разделки понадобится либо большой нож, либо хорошие кухонные ножницы. Я предпочитаю ножницы, потому что ими удобнее контролировать процесс. Начинайте с того, чтобы разрезать курицу вдоль хребта, а затем аккуратно отделите его. Получившуюся половинку курицы разрежьте пополам вдоль грудки. Если это кажется сложным, не стесняйтесь попросить мясника сделать эту работу за вас — в супермаркетах часто предлагают такую услугу.

"Процесс разделки курицы можно значительно упростить, если использовать кухонные ножницы. Это позволяет разрезать птицу быстро и эффективно," — пояснил повар Михаил Сидоров.

Преимущества половинок курицы на гриле

Когда курица разделена пополам, площадь поверхности увеличивается, что позволяет ей лучше прожариваться. Больше мяса и кожи находится в контакте с огнем, а значит, вкус будет более насыщенным. Еще одно важное преимущество — курица готовится быстрее. За счет разреза воздух и тепло свободнее циркулируют по всем частям мяса, что помогает избежать пережаривания или недоготовленности.

Гриль, будь то газовый или угольный, требует определенных условий для оптимальной жарки курицы. Например, темное мясо, как ножки и бедра, лучше готовить ближе к источнику тепла, а грудку стоит держать подальше. Это позволяет достичь идеальной текстуры, где грудка остаётся сочной, а темное мясо — мягким и прожаренным.

Подача курицы с соусами

Курица, приготовленная на гриле, идеально сочетается с различными соусами. Один из моих любимых — белый соус "Алабама". Однако, если вы хотите больше разнообразия, можно использовать соус барбекю, подходящий для любого региона, от сладкого и пикантного до очень копченого. Если нет времени на приготовление домашнего соуса, не стесняйтесь купить бутылку любимого соуса в магазине.

"Соус играет важную роль в подаче курицы. Подберите тот, который вам по душе, чтобы подчеркнуть вкус мяса," — отметил кулинарный эксперт Ирина Петрова.

Рецепт курицы на гриле: половинки с ароматными специями

Ингредиенты

1 целая курица (от 1,8 до 2,7 кг)

2 чайные ложки оливкового масла

2 чайные ложки кошерной соли

1 чайная ложка сушеного тимьяна

1 чайная ложка свежемолотого черного перца

Способ приготовления

Подготовка гриля:

Если вы используете угольный гриль, разогрейте его с помощью кубиков для розжига или газеты. Когда угли начнут покрываться пеплом, распределите их по грилю. Убедитесь, что есть два температурных зоны. Для газового гриля достаточно выключить одну конфорку и дать грилю прогреться. Разделка курицы:

Пока гриль разогревается, положите курицу на рабочую поверхность. Используя кухонные ножницы, разрежьте ее вдоль хребта, удалите хребет, а затем разрежьте птицу пополам по грудке. Приправляем курицу:

Промокните курицу бумажными полотенцами, слегка смажьте оливковым маслом и равномерно посыпьте солью, тимьяном и перцем. Гриль:

Положите половинки курицы на гриль кожей вверх, ножками к источнику тепла. Закройте крышку и готовьте на среднем огне до тех пор, пока внутренняя температура курицы не достигнет 74°C. Подача:

Достаньте курицу с гриля, дайте ей немного остыть и нарежьте на порции. Подавайте с любимыми гарнирами и соусами.

Советы по приготовлению курицы на гриле

Чтобы добавить блюду легкий древесный аромат, можно использовать немного гикори или другой древесины. Для этого положите ее прямо на угли или над горящими конфорками газового гриля. Это придаст коже курицы красивый оттенок красного дерева, не создавая слишком яркого дыма.

Половинки курицы на гриле — это не только быстро, но и вкусно. Они позволяют наслаждаться сочным мясом с хрустящей корочкой и идеально подходят для тех случаев, когда у вас мало времени. Попробуйте приготовить такую курицу на своей следующей вечеринке или семейном ужине — ваши близкие точно оценят!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.

