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Жёлтое пятно или блестящая кожура: что на самом деле говорит о спелости арбуза

Выбираем арбуз: на что смотреть при покупке — советы эксперта
2:06
Еда

Владимир Косов, агроном, главный специалист инспекционного отдела Донского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", рассказал, как правильно выбрать спелый арбуз.

Арбуз
Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Арбуз

Вопреки распространенному мнению, что настоящие сладкие арбузы появляются только в конце лета, современные агротехнологии позволяют получить качественный урожай уже в начале сезона. Благодаря новым сортам, ранней высадке рассады и использованию укрытий, первые спелые арбузы доступны уже в июне.

Пятно на боку арбуза — важный признак зрелости. Вопреки заблуждениям, оно не говорит о недостатке сока, а указывает на место соприкосновения плода с землей. Желтое пятно свидетельствует о том, что арбуз созревал под солнцем, в то время как белое или зеленоватое пятно указывает на незрелость.

Блестящая кожура — еще один признак спелости. Зрелый арбуз имеет естественный восковой налет, придающий ему характерный блеск. Этот эффект невозможно имитировать искусственно.

Сухой хвостик традиционно считается признаком спелости, но при транспортировке он часто отламывается. Лучше ориентироваться на звук: при постукивании спелый арбуз издает звонкий звук.

Не всегда арбузы, продающиеся у полей, самые свежие. Важно, чтобы продавец мог предоставить документы, подтверждающие происхождение товара. Добросовестные производители всегда имеют лабораторные заключения о безопасности продукции.

При употреблении ранних арбузов рекомендуется не доедать корку толщиной около сантиметра, так как в ней могут накапливаться нитраты. Однако определить наличие нитратов на глаз невозможно — для этого требуются лабораторные исследования.

Идеальный арбуз должен весить 3-5 килограммов. Слишком крупные плоды могут содержать стимуляторы роста и созревают неравномерно, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Нитра́ты (от лат. nitras; устар. «селитры») — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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