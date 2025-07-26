Лучшее средство от бессонницы? Это не таблетки, а два фрукта, которые помогут вам уснуть

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Исследования показывают: киви и вишня могут улучшить качество сна
3:24
Еда

Качество сна имеет огромное значение для физического и психического состояния человека. Однако многие сталкиваются с трудностями при засыпании и поддержании глубокого сна. Наряду с различными методами релаксации и жесткими режимами сна, есть более приятный и естественный способ улучшить качество отдыха — правильное питание. Два фрукта, которые могут стать вашими союзниками в борьбе за крепкий и здоровый сон, это киви и вишня. Эти фрукты не только вкусны, но и содержат вещества, способствующие улучшению сна.

Киви
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киви

Как киви способствует улучшению сна

Киви — это фрукт, богатый антиоксидантами, а также содержащий серотонин, который играет важную роль в регуляции сна. Этот нейромедиатор помогает организму расслабиться, что облегчает процесс засыпания. Исследования показывают, что регулярное употребление киви, особенно вечером, помогает улучшить качество сна и сократить время, необходимое для засыпания. В ходе различных исследований участники, которые ежедневно ели киви, сообщили об улучшении не только продолжительности сна, но и его качества. Эти данные подкрепляют утверждения о пользе киви для сна.

Как вишня помогает в цикле сна

Вишня, как и киви, является отличным продуктом для тех, кто хочет улучшить качество сна. Этот фрукт является натуральным источником мелатонина — гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. Мелатонин помогает синхронизировать биологические часы организма, улучшая способность засыпать и повышая качество ночного отдыха. Включение вишни в вечерний рацион способствует стабилизации цикла сна, что делает ночной отдых более спокойным и продолжительным.

Как включить киви и вишни в свой вечерний рацион

Включить эти фрукты в свою вечернюю трапезу не сложно. Можно приготовить салат, объединив киви и вишни с другими фруктами по вкусу. Также хороший вариант — использовать очищенные киви и свежие вишни в качестве десерта, наслаждаясь естественной сладостью этих фруктов перед сном. Главное — включать их в рацион регулярно, чтобы получить все преимущества для сна.

Полезные привычки для хорошего сна в долгосрочной перспективе

Регулярное потребление киви и вишни может стать отличной привычкой, приносящей положительные результаты с течением времени. Эти фрукты не только помогают улучшить качество сна, но и содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют улучшению общего состояния здоровья. Включение таких полезных продуктов в вечерний рацион может поддерживать ваше здоровье в долгосрочной перспективе, создавая благоприятные условия для полноценного отдыха.

Простое включение киви и вишни в свой вечерний рацион может значительно улучшить качество сна. Этот вкусный и полезный способ помогает расслабиться, быстрее засыпать и поддерживать крепкий и восстановительный отдых. Не забывайте, что правильный выбор продуктов питания может быть не только вкусным, но и полезным для вашего здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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