Секрет здоровья, который у вас под носом — этот зелёный союзник избавит от болей и наладит пищеварение

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Исследования Матоса и Вагнера подтверждают противовоспалительные свойства базилика
3:16
Еда

Базилик — это не только ароматная трава, которая придает блюдам особый вкус, но и растение с множеством полезных свойств. Используемый как в кулинарии, так и в народной медицине, базилик обладает противовоспалительными, антиоксидантными и пищеварительными свойствами, что делает его настоящим "целебным" растением. В тропических и субтропических странах, таких как Бразилия и Индия, его выращивают не только для кулинарных нужд, но и для поддержания здоровья.

Базилик
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Базилик

Противовоспалительные свойства базилика

Базилик богат эвгенолом, мощным природным антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление и облегчить боль. Это вещество действует, ингибируя медиаторы воспаления в организме, что приносит облегчение при заболеваниях, таких как артрит и другие хронические воспаления. Эти свойства были подробно изучены, и исследования подтверждают эффективность базилика как средства для борьбы с воспалениями.

"Эвгенол в базилике доказал свою эффективность в снижении воспалительных маркеров, что делает его перспективным средством для фитотерапевтического лечения хронических воспалений", — отметил исследователь Франсиско Жозе де Абреу Матос.

Антиоксидантные свойства базилика

Кроме того, базилик является источником антиоксидантов, таких как флавоноиды и полифенолы. Эти биоактивные соединения играют важную роль в борьбе с свободными радикалами, которые могут ускорить процесс старения и способствовать возникновению различных хронических заболеваний. Исследования, проведенные в Италии и Индии, подтверждают, что базилик помогает защищать клетки от окислительного повреждения.

"Экстракты базилика продемонстрировали высокую антиоксидантную активность, в первую очередь благодаря присутствию флавоноидов апигенина и лютеолина", — заявили ученые Хильдеберт Вагнер и Сигурд Бладт.

Базилик и пищеварение

Базилик известен своими полезными свойствами для пищеварительной системы. Он помогает облегчить симптомы, такие как тошнота и желудочные колики. Летучие масла, содержащиеся в базилике, способствуют улучшению пищеварения, стимулируя подвижность желудка и устраняя дискомфорт в кишечнике. В Индии и других странах Востока базилик используется в народной медицине как средство для лечения различных расстройств пищеварения.

"Употребление базилика помогает улучшить пищеварение и облегчить симптомы кишечного дискомфорта благодаря летучим маслам, которые стимулируют подвижность желудка", — пояснил исследователь Раман Сингх.

Как вырастить базилик дома

Если вы хотите иметь свежие листья базилика всегда под рукой, вы можете легко вырастить его в домашних условиях. Базилик не требует особых условий — его можно посадить в горшке на подоконнике. Для этого нужно выбрать солнечное место, регулярно поливать растение и обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застойной воды. Также полезно прищипывать верхушки растения, чтобы стимулировать рост новых листьев.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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