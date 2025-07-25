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Лисички на зиму: забудьте про маринад, этот рецепт сохранит всю свежесть лесных грибов

Заготавливаем лисички на зиму в банках с чесноком и укропом
3:28
Еда

Лисички на зиму в банках с чесноком и укропом — это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить вкус лесных грибов на весь год. Без уксуса и маринада, только солёная заливка, что позволяет сохранить всю природную свежесть. Такие грибы можно подавать как закуску к картошке, мясу или кашам, а также использовать в разнообразных блюдах.

Маринованные грибы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные грибы

Ингредиенты для лисичек на зиму

  • Лисички — 1 кг

  • Вода — 200 мл

  • Соль — 2 ст. л.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Укроп (можно заменить на петрушку или зерновую горчицу) — по вкусу

Как приготовить лисички на зиму в банках

  1. Подготовка грибов. Для начала переберите лисички, промойте их и отварите в подсоленной воде. Для этого добавьте 1 ст. ложку соли на 2 литра воды (помимо указанной в рецепте). Варите грибы 20 минут после закипания. Готовые лисички осядут на дно кастрюли.

  2. Процеживание. После варки грибы откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Не выливайте воду — она нам пригодится.

  3. Подготовка банок. Разложите грибы в заранее стерилизованные банки. Посыпьте их нарезанным чесноком, укропом (или его заменой) и солью. Грибы не нужно утрамбовывать — они должны лежать свободно, заполняя банки до краёв.

  4. Заливка горячей жидкостью. Залейте грибы горячей жидкостью, в которой они варились, оставив примерно одну четвертую часть банки. Если хотите, можно сверху налить немного растительного масла, чтобы избежать контакта с воздухом.

  5. Закрытие банок. Закройте банки крышками, но не слишком плотно. Подойдут как капроновые, так и другие виды крышек. Храните солёные грибы в холодильнике или в прохладном месте.

Советы и заменители ингредиентов

  • Чеснок можно заменить сушёным чесноком или порошком.

  • Вместо укропа используйте петрушку или зерновую горчицу для разнообразия вкуса.

  • Лучше всего использовать каменную соль, но в принципе подходит и обычная поваренная.

Как выбрать ингредиенты

  • Для заготовки выбирайте молодые, плотные лисички без повреждений. Если не удается найти свежие, можно использовать грибы, купленные у проверенных продавцов.

  • Укроп можно использовать как свежий, так и замороженный. Чеснок должен быть без признаков прорастания.

Подача и сервировка

Лисички можно подавать как закуску к картошке, мясу или с хлебом. Прекрасно смотрятся на праздничном столе в креманках, украшенные зеленью или каплями растительного масла. Для более яркой подачи можно добавить маринованный лук.

Как хранить лисички

Эти грибы можно хранить в холодильнике или другом прохладном месте до 6 месяцев. После открытия банки стоит употребить их в течение 5 дней.

Интересные факты

Лисички — это грибы, которые трудно поддаются массовому выращиванию, поэтому они всегда считались деликатесом. Они известны своей устойчивостью к червивости и паразитам. В странах Скандинавии и Прибалтики лисички — неотъемлемая часть осеннего меню и часто подаются в сливочном соусе.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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