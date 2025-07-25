Лисички на зиму: забудьте про маринад, этот рецепт сохранит всю свежесть лесных грибов

Заготавливаем лисички на зиму в банках с чесноком и укропом

3:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Лисички на зиму в банках с чесноком и укропом — это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить вкус лесных грибов на весь год. Без уксуса и маринада, только солёная заливка, что позволяет сохранить всю природную свежесть. Такие грибы можно подавать как закуску к картошке, мясу или кашам, а также использовать в разнообразных блюдах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованные грибы

Ингредиенты для лисичек на зиму

Лисички — 1 кг

Вода — 200 мл

Соль — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп (можно заменить на петрушку или зерновую горчицу) — по вкусу

Как приготовить лисички на зиму в банках

Подготовка грибов. Для начала переберите лисички, промойте их и отварите в подсоленной воде. Для этого добавьте 1 ст. ложку соли на 2 литра воды (помимо указанной в рецепте). Варите грибы 20 минут после закипания. Готовые лисички осядут на дно кастрюли. Процеживание. После варки грибы откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Не выливайте воду — она нам пригодится. Подготовка банок. Разложите грибы в заранее стерилизованные банки. Посыпьте их нарезанным чесноком, укропом (или его заменой) и солью. Грибы не нужно утрамбовывать — они должны лежать свободно, заполняя банки до краёв. Заливка горячей жидкостью. Залейте грибы горячей жидкостью, в которой они варились, оставив примерно одну четвертую часть банки. Если хотите, можно сверху налить немного растительного масла, чтобы избежать контакта с воздухом. Закрытие банок. Закройте банки крышками, но не слишком плотно. Подойдут как капроновые, так и другие виды крышек. Храните солёные грибы в холодильнике или в прохладном месте.

Советы и заменители ингредиентов

Чеснок можно заменить сушёным чесноком или порошком.

Вместо укропа используйте петрушку или зерновую горчицу для разнообразия вкуса.

Лучше всего использовать каменную соль, но в принципе подходит и обычная поваренная.

Как выбрать ингредиенты

Для заготовки выбирайте молодые, плотные лисички без повреждений. Если не удается найти свежие, можно использовать грибы, купленные у проверенных продавцов.

Укроп можно использовать как свежий, так и замороженный. Чеснок должен быть без признаков прорастания.

Подача и сервировка

Лисички можно подавать как закуску к картошке, мясу или с хлебом. Прекрасно смотрятся на праздничном столе в креманках, украшенные зеленью или каплями растительного масла. Для более яркой подачи можно добавить маринованный лук.

Как хранить лисички

Эти грибы можно хранить в холодильнике или другом прохладном месте до 6 месяцев. После открытия банки стоит употребить их в течение 5 дней.

Интересные факты

Лисички — это грибы, которые трудно поддаются массовому выращиванию, поэтому они всегда считались деликатесом. Они известны своей устойчивостью к червивости и паразитам. В странах Скандинавии и Прибалтики лисички — неотъемлемая часть осеннего меню и часто подаются в сливочном соусе.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых.

