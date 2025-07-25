Голубцы с куриным филе: классика на новой волне, которая не заставит вас переживать о калориях

Тушите голубцы с курицей в томатно-сметанном соусе для мягкости и баланса вкусов

4:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы — это классика домашней кухни, но давайте добавим немного новизны и сделаем их более легкими, заменив традиционное мясо на куриное филе. Эти голубцы с курицей получаются не только сытными, но и менее жирными, что делает их идеальными для тех, кто следит за своим питанием. А томатно-сметанная заливка придаст блюду мягкость и баланс вкусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Ингредиенты для приготовления голубцов с курицей

Куриное филе (можно заменить на индейку) — 600 г

Белокочанная капуста — 1 кочан

Рис — 230 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 2 ч. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Сушеный базилик (можно заменить на тимьян или петрушку) — по вкусу

Сметана (или натуральный йогурт) — 250 г

Томатный сок — 200 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Растительное масло — 4 ст. л.

Как приготовить голубцы с курицей

Подготовка капусты. Сначала займитесь капустой. Удалите у кочана кочерыжку так, чтобы листы легко отделялись друг от друга. Поместите кочан в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Варите капусту на медленном огне, пока листья не станут мягкими, аккуратно отделяя их по одному. Подготовка овощей. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Обжаривайте эти овощи на растительном масле около 10 минут, постоянно помешивая, пока они не станут мягкими. Готовим рис. Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Затем залейте его водой в соотношении 1:2 и отварите до полуготовности. Соединение всех ингредиентов. После того как рис и овощи остынут, смешайте их. Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте в фарш остывшие овощи и рис, затем вбейте яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте массу до однородности. Формирование голубцов. Теперь, когда начинка готова, начинайте формировать голубцы. Возьмите по одной-две столовые ложки фарша и заверните его в подготовленные капустные листья. Когда все голубцы будут сформированы, сложите их в кастрюлю. Приготовление соуса. Для соуса смешайте сметану с томатным соком, добавьте соль и сушеный базилик по вкусу. Этим соусом залейте голубцы, добавив немного воды, чтобы соус почти полностью покрывал голубцы. Положите сверху лавровый лист. Тушение голубцов. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и готовьте голубцы с куриным фаршем примерно 30 минут после того, как соус закипит. Накройте кастрюлю крышкой и дайте блюду настояться.

Советы по подаче

Подавайте голубцы горячими, полив их соусом. Это можно сделать как самостоятельное блюдо, так и с гарниром — овощами или салатом. Для праздничного стола оформите голубцы с веточками зелени, добавив немного соуса для декора.

Альтернативы ингредиентов

Вместо куриного филе можно использовать индейку — вкус будет не менее нежным.

Для соуса сметану можно заменить натуральным йогуртом, а томатный сок — на разведенную томатную пасту.

Для аромата добавьте сушеный тимьян или петрушку вместо базилика.

Хранение и порции

Этот рецепт рассчитан на 6-8 порций. Оставшиеся голубцы можно хранить в холодильнике до трех дней или заморозить. Разогревайте их в микроволновке под крышкой или на сковороде с соусом.

Диетические рекомендации

Для диетического варианта используйте обезжиренную сметану и исключите яйцо из рецепта. Для безглютеновой версии можно заменить рис на киноа, а для веганской — сделать начинку исключительно из овощей, исключив мясо и яйцо.

Важные советы

Чтобы голубцы не разваливались, заворачивайте их туго, но аккуратно, не рвите листья капусты. При желании можно обжарить листья перед тушением, чтобы они получили золотистую корочку. Добавление немного воды в фарш сделает голубцы более сочными.

Уточнения

Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

