Домашние солёные огурцы должны быть плотными, хрустящими и сочными внутри. Чтобы избежать разочарования, важно знать одно простое, но важное правило: перед закрытием крышек необходимо выполнить одно действие, которое гарантирует сохранение структуры огурцов, предотвращает их размягчение и образование полостей. Этот проверенный метод используется уже много лет.
Лето — время, когда у нас много свежих овощей и фруктов, которые можно заготовить на зиму. Одним из самых популярных способов является засолка огурцов. Если вы готовите их впервые или хотите сделать вкуснее, следуйте этим рекомендациям.
Какой сорт огурцов выбрать для маринования?
Хороший рецепт — это только часть успеха. Важно выбрать правильный сорт огурцов. Вот несколько сортов, которые лучше всего подходят для маринования:
Если вы не уверены в сорте, лучше уточните у продавца, советует pizzalabpraha.cz.
Однако даже идеальный сорт, специи и рецепт могут не дать нужного результата, если вы допустите ошибку в процессе приготовления. У меня есть проверенный способ, который всегда даёт отличный результат.
Чтобы огурцы всегда были твёрдыми, хрустящими и вкусными, я использую метод, который передаётся из поколения в поколение. Ключевым моментом является температура рассола. Не заливайте огурцы кипящим раствором. После закипания дайте ему немного остыть, чтобы он был чуть тёплым.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.