Пищевой выбор с последствиями: почему важно знать, что скрывается в маргарине и масле

Как хранить масло при комнатной температуре: советы кулинаров для тостов

4:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — это не только важный момент дня, но и время, когда многие из нас начинают его с традиционного тоста с маслом. Однако знакомая проблема с твердостью сливочного масла, особенно если оно прямо из холодильника, часто превращает процесс намазывания в настоящий стресс. Масло, слишком жесткое для намазывания, может привести к тому, что хлеб и тосты будут плохо пропитаны, а сами кусочки начнут ломаться.

Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок масла

Многие решают эту проблему классическими методами: либо достают масло заранее, чтобы оно немного размягчилось, либо нагревают его в микроволновке. Впрочем, эти методы не всегда дают желаемый результат, и можно легко испортить масло, если передержать его в микроволновке или просто не дать ему должного времени для размягчения.

Прощай, холодильник: идеальный способ хранить масло при комнатной температуре

Есть простой и практичный способ хранить масло при идеальной температуре без холодильника, который быстро набирает популярность. Вся суть в использовании французской маслёнки - традиционного контейнера, который идеально сохраняет масло комнатной температуры, не допуская его порчи.

Как работает французская маслёнка

Маслёнка состоит из двух частей: крышки, в которой размещается масло, и основания, наполненного холодной водой. Когда эти две части соединены, вода образует барьер между маслом и воздухом. Это предотвращает окисление и сохраняет масло свежим. Вода действует как защита, предотвращая контакт масла с кислородом, и позволяет ему оставаться мягким и готовым к использованию в любое время.

Что важно помнить

Чтобы масло оставалось в хорошем состоянии и не приобрело посторонних привкусов, воду в маслёнке рекомендуется менять каждые два дня. Это гарантирует, что масло всегда будет свежим и готовым к употреблению без необходимости разогревать его в микроволновке или ждать, пока оно размягчится.

Сливочное масло или маргарин? Что выбрать?

Сливочное масло и маргарин уже много лет являются предметом обсуждений. Хотя их не стоит употреблять ежедневно, исключать их из рациона совсем не следует, если подходить к вопросу сбалансированно и употреблять их в умеренных количествах.

Сливочное масло — это продукт, получаемый из коровьего молока, с содержанием жира 80-85%. Оно богатое витаминами A и D, а также холестерином. Несмотря на наличие менее жирных вариантов или ароматизированных видов масла, оно остается значительным источником насыщенных жиров и липидов.

Маргарин, с другой стороны, был создан как более дешёвая альтернатива сливочному маслу и производится из растительных масел, которые подвергаются переработке. Хотя в прошлом маргарин содержал трансжиры, современные технологии позволили минимизировать их содержание. Также маргарин часто обогащен витаминами, клетчаткой и фитостеролами, что делает его привлекательным выбором для тех, кто следит за уровнем холестерина.

Как лучше всего сбалансировать потребление масла и маргарина

Идеальный вариант — это сбалансированное потребление как масла, так и маргарина. Важно ограничить их количество в рационе и отдавать предпочтение полезным жирам, например, оливковому маслу первого холодного отжима, которое является отличным источником мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Теперь, зная, как просто хранить масло при комнатной температуре, вам не нужно больше беспокоиться о его твердости или необходимости разогрева. Используйте французскую маслёнку, чтобы масло всегда было готово к употреблению, и наслаждайтесь тостами и хлебом, пропитанными идеальным слоем масла.

Уточнения

Масло — собирательное название ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

