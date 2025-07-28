Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно чистить панель приборов автомобиля: простой способ избежать царапин и разводов
Жедсон Фернандеш может стать самым высокооплачиваемым игроком Спартака: детали сделки
Жена Макаревича едва выжила: шокирующие подробности нападения акулы
Нижегородская область увеличила объем отгруженной продукции на 4,8%
Неожиданный союз динозавров: зачем разные виды формировали стадо
Чем не стоит пренебрегать для цветущих растений
В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией среди взрослых:
Как пингвины строят маршрут в бурном океане: новое исследование
Как запечь куриное филе с овощами: пошаговый рецепт с фото

Пищевой выбор с последствиями: почему важно знать, что скрывается в маргарине и масле

Как хранить масло при комнатной температуре: советы кулинаров для тостов
4:02
Еда

Завтрак — это не только важный момент дня, но и время, когда многие из нас начинают его с традиционного тоста с маслом. Однако знакомая проблема с твердостью сливочного масла, особенно если оно прямо из холодильника, часто превращает процесс намазывания в настоящий стресс. Масло, слишком жесткое для намазывания, может привести к тому, что хлеб и тосты будут плохо пропитаны, а сами кусочки начнут ломаться.

Кусок масла
Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусок масла

Многие решают эту проблему классическими методами: либо достают масло заранее, чтобы оно немного размягчилось, либо нагревают его в микроволновке. Впрочем, эти методы не всегда дают желаемый результат, и можно легко испортить масло, если передержать его в микроволновке или просто не дать ему должного времени для размягчения.

Прощай, холодильник: идеальный способ хранить масло при комнатной температуре

Есть простой и практичный способ хранить масло при идеальной температуре без холодильника, который быстро набирает популярность. Вся суть в использовании французской маслёнки - традиционного контейнера, который идеально сохраняет масло комнатной температуры, не допуская его порчи.

Как работает французская маслёнка

Маслёнка состоит из двух частей: крышки, в которой размещается масло, и основания, наполненного холодной водой. Когда эти две части соединены, вода образует барьер между маслом и воздухом. Это предотвращает окисление и сохраняет масло свежим. Вода действует как защита, предотвращая контакт масла с кислородом, и позволяет ему оставаться мягким и готовым к использованию в любое время.

Что важно помнить

Чтобы масло оставалось в хорошем состоянии и не приобрело посторонних привкусов, воду в маслёнке рекомендуется менять каждые два дня. Это гарантирует, что масло всегда будет свежим и готовым к употреблению без необходимости разогревать его в микроволновке или ждать, пока оно размягчится.

Сливочное масло или маргарин? Что выбрать?

Сливочное масло и маргарин уже много лет являются предметом обсуждений. Хотя их не стоит употреблять ежедневно, исключать их из рациона совсем не следует, если подходить к вопросу сбалансированно и употреблять их в умеренных количествах.

Сливочное масло — это продукт, получаемый из коровьего молока, с содержанием жира 80-85%. Оно богатое витаминами A и D, а также холестерином. Несмотря на наличие менее жирных вариантов или ароматизированных видов масла, оно остается значительным источником насыщенных жиров и липидов.

Маргарин, с другой стороны, был создан как более дешёвая альтернатива сливочному маслу и производится из растительных масел, которые подвергаются переработке. Хотя в прошлом маргарин содержал трансжиры, современные технологии позволили минимизировать их содержание. Также маргарин часто обогащен витаминами, клетчаткой и фитостеролами, что делает его привлекательным выбором для тех, кто следит за уровнем холестерина.

Как лучше всего сбалансировать потребление масла и маргарина

Идеальный вариант — это сбалансированное потребление как масла, так и маргарина. Важно ограничить их количество в рационе и отдавать предпочтение полезным жирам, например, оливковому маслу первого холодного отжима, которое является отличным источником мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Теперь, зная, как просто хранить масло при комнатной температуре, вам не нужно больше беспокоиться о его твердости или необходимости разогрева. Используйте французскую маслёнку, чтобы масло всегда было готово к употреблению, и наслаждайтесь тостами и хлебом, пропитанными идеальным слоем масла.

Уточнения

Масло — собирательное название ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Как запечь куриное филе с овощами: пошаговый рецепт с фото
Всё, что вы должны знать о инъекциях красоты: как они работают и когда стоит прибегать к ним для идеальной кожи
Саша Бортич удивила публику фотосессией с молодым красавцем
Ирина Роднина, легенда фигурного катания, заявила, что российские спортсмены получат нейтральный статус на Играх-2026
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии
Рецепты блинов: как выбрать идеальную муку для каждого типа теста
Личная жизнь Григорьева-Апполонова: певец снова в отношениях, но против штампа
Как добиться цветения орхидей: советы по освещению, поливу и удобрениям
Погружение в красоту Греции: 5 уникальных мест для летнего отдыха
Лечение мышечной слабости: важность витаминов и лечебной гимнастики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.