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15 минут, и ваш дом наполняется ароматом свежей выпечки — откройте секрет турецких булочек

Кулинары о турецких булочках: как сделать их хрустящими и воздушными за 15 минут
3:27
Еда

Не существует ничего более уютного, чем запах свежеиспечённого хлеба, но, к сожалению, процесс его приготовления часто ассоциируется с долгим ожиданием и сложными шагами. Однако, если вы хотите получить хлеб, который будет вкусным и ароматным, но при этом не затребует много времени и усилий, вам стоит попробовать приготовить турецкие булочки. Эти булочки готовятся всего за 15 минут и не требуют сложных ингредиентов или оборудования.

булочки
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
булочки

Как сделать булочки хрустящими

Турецкие булочки идеально подходят для завтрака, ужина или даже обеда. Внешне они хрустящие, а внутри мягкие и воздушные — именно такие булочки мы все любим. Этот рецепт идеально подойдёт для тех, кто хочет получить вкусный и свежий хлеб, не тратя много времени на его приготовление. Эти булочки могут стать отличным дополнением к салатам, а также использоваться как самостоятельное блюдо. Попробуйте добавить к ним чёрный тмин или другие специи для усиления вкуса!

Ингредиенты для турецких булочек (на 8 штук)

  • 1 стакан пшеничной муки (примерно 180 г)

  • 1 яйцо

  • 2-3 столовые ложки масла

  • 1/3 стакана натурального йогурта (примерно 75 мл)

  • 1 чайная ложка разрыхлителя

  • Щепотка соли

  • Любимые ингредиенты для посыпки: кунжут, мак, чёрный тмин (по желанию)

Как испечь турецкие булочки

  1. Разогрейте духовку: Включите духовку на 180 градусов, чтобы она успела прогреться до нужной температуры.

  2. Подготовка теста: В глубокой миске просейте муку, добавьте щепотку соли и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы все сухие ингредиенты хорошо соединились. Затем добавьте натуральный йогурт, яйцо (используйте только белок, желток оставьте для смазывания) и масло. Тщательно перемешайте массу до однородности.

  3. Замешивание теста: Замесите тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. После этого разделите тесто на 8 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик.

  4. Подготовка противня: Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него подготовленные шарики теста.

  5. Украшение булочек: В небольшой миске взбейте желток и смажьте им поверхность каждой булочки. Это придаст им красивый золотистый цвет при выпекании.

  6. Посыпка: Посыпьте булочки по желанию кунжутом, маком или чёрным тмином — это придаст им дополнительные ароматы и вкус.

  7. Выпекание: Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте булочки примерно 15-20 минут. Как только они станут золотисто-коричневыми, можете смело доставать их из духовки.

  8. Подача: Дайте булочкам немного остыть перед подачей. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Подавайте их с овощами, мясным салатом, сыром или яйцом, или просто наслаждайтесь ими как самостоятельным блюдом.

Эти турецкие булочки — отличное решение для быстрого, но вкусного завтрака или ужина. Попробуйте приготовить их, и они обязательно станут вашим любимым блюдом, которое можно готовить в любой момент!

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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