Куриные шашлычки с секретом идеального приготовления: 5 шагов, чтобы оно стало по-настоящему сочным

Как приготовить куриные шашлычки с соусом хайдари: советы профессионалов

4:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные шашлычки — это одно из моих любимых блюд, которые идеально подходят для приготовления на гриле. С ними всегда получается разнообразить вкус добавлением различных ингредиентов, таких как перец или ананас. И, конечно, не могу представить их без лёгкого турецкого соуса, который добавляет свежести и необыкновенный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шашлык из куриной грудки

Мне нравится, когда блюда на гриле сопровождаются не только освежающими соусами, но и лёгкими, полезными салатами. Освежающие весенние овощи, такие как молодой шпинат, редис или зелёный лук, идеально подойдут к этому блюду. А если на гриле рядом с куриными шампурами разместить спаржу, цуккини и перец, то получится настоящее гастрономическое наслаждение.

Я планирую приготовить эти вкуснейшие куриные шашлычки на Первомай, добавив к ним несколько интересных ингредиентов, чтобы сделать вкус ещё более насыщенным.

Как приготовить шашлык, чтобы он был максимально сочным

Перед тем как нанизать куриное мясо на шампуры, попробуйте один простой трюк. Замочите шампуры в воде на 20-30 минут перед использованием. Это поможет предотвратить их горение на гриле, и мясо будет равномерно пропекаться, оставаясь сочным и нежным. Замоченные шампуры также помогут избежать прилипания курицы к шампуру, что сделает процесс переворачивания мяса намного легче.

Рецепт куриных шашлычков с соусом хайдари

Этот рецепт не только вкусный, но и очень простой. Куриные шашлычки с соусом хайдари — идеальный выбор для пикника или семейного ужина. А если вы добавите к мясу кусочки свежего ананаса, груши или болгарского перца, шашлычки приобретут новые, неожиданные нотки.

Ингредиенты для шашлыка

0,5 кг куриной грудки

2 столовые ложки светлого соевого соуса

1 столовая ложка меда

1 лайм

1 зубчик чеснока

Горсть листьев кориандра

Горсть листьев мяты

Ингредиенты для соуса Хайдари

300 г греческого йогурта

100 г сыра фета

3 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока

Горсть свежей мяты

Горсть укропа

Соль и перец по вкусу

Подготовка

Нарежьте куриную грудку кубиками размером 3x3 см. В миске смешайте соевый соус и мед. Добавьте тертую цедру и сок лайма, а также натертый зубчик чеснока. Перемешайте все ингредиенты. В маринад добавьте свежие измельчённые листья кориандра и мяты. Хорошо перемешайте, чтобы курица была полностью покрыта маринадом, и оставьте её в холодильнике минимум на 30 минут для пропитывания. В отдельной миске приготовьте соус. Смешайте греческий йогурт с раскрошенной фетой, оливковым маслом и измельчённым чесноком. Затем добавьте измельчённые листья мяты и укропа. Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте соус в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Нанижите замаринованное мясо на шампуры. Разогрейте гриль до средней температуры и готовьте шашлычки 10-15 минут, периодически переворачивая их для равномерного прогрева. Когда шашлычки будут готовы, обмакните их в приготовленный травяной соус и подавайте с любимыми гарнирами.

Подача и дополнительные идеи

Куриные шашлычки отлично сочетаются с лёгкими салатами, такими как салат из свежих овощей или картофель с зеленью. Также можно добавить к мясу свежие фрукты, такие как ананас или перец, которые придадут блюду сладкие и пикантные нотки.

Этот рецепт куриных шашлычков с соусом хайдари — идеальный вариант для семейного ужина или пикника. Простота, вкус и полезные ингредиенты делают его не только вкусным, но и здоровым блюдом. Попробуйте приготовить этот рецепт, и он станет вашим любимым для летнего сезона!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

