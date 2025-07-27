Этот простой вечерний ритуал поможет вам чувствовать себя лучше после ужина уже через неделю

Как прогулки после ужина могут улучшить здоровье: советы специалистов по питанию

4:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Включение этой простой и доступной практики в вашу повседневную жизнь может оказать невероятно положительное влияние на ваше здоровье. Избегание тесноты и суеты, а также регулярное движение — ключевые факторы, способствующие улучшению как физического, так и психического состояния. Это рекомендуется многими экспертами, а также специалистами по здоровью.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поздний ужин

Почему стоит выбрать прогулки после ужина

В последние годы все больше людей обращают внимание на важность малых шагов в поддержании здоровья. Простые действия, такие как выбор лестницы вместо лифта или частые перерывы от сидячей работы, уже могут оказать положительное влияние на организм. Но есть одна привычка, которая заслуживает особого внимания, особенно в летний период, когда погода располагает к активности: прогулки после ужина.

Спокойные, но динамичные прогулки — это не только способ улучшить самочувствие, но и полезная привычка, о которой говорят многочисленные эксперты, в том числе специалисты из Гарвардского университета. Прогулка после ужина может быть более полезной, чем мы себе представляем.

Лучшее время для прогулок: почему вечер — идеальный момент

По мнению экспертов, лучшее время для прогулки — это сразу после ужина, примерно в 20:00. Именно в этот момент многие из нас чувствуют себя расслабленными после долгого дня, а легкая активность перед отдыхом помогает организму переварить пищу и ускорить обмен веществ. Рекомендуется ужинать рано и выбирать легкие блюда, чтобы прогулка была комфортной и приятной.

Отличной идеей является не садиться сразу за просмотр сериала или фильма, а сначала немного размяться, например, прогулявшись на свежем воздухе. Всего 10-15 минут ходьбы после еды принесут вам массу пользы.

Почему прогулка после ужина так полезна

Прогулка после ужина улучшает обмен веществ, помогает сбалансировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Эта привычка также способствует лучшему сну, нормализуя циркадные ритмы и помогая организму вырабатывать мелатонин, гормон, который отвечает за качественный сон.

Эксперты Гарвардского университета утверждают, что прогулка после ужина помогает не только улучшить пищеварение, но и контролировать уровень глюкозы в крови. Это помогает предотвратить такие неприятные ощущения, как вздутие живота и изжога, а также снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Преимущества вечерних прогулок

Помогает сбалансировать уровень сахара в крови: Согласно исследованиям Американской диабетической ассоциации, прогулки могут снижать уровень глюкозы в крови на 24 часа после активности. Улучшает пищеварение: Прогулка активирует обмен веществ, улучшая пищеварение и предотвращая вздутие живота и изжогу. Способствует улучшению кровообращения и контроля уровня холестерина: Исследования показали, что 10-минутная прогулка несколько раз в день помогает снизить диастолическое артериальное давление у людей с гипертонией. Помогает заснуть: Прогулки в сумерках нормализуют циркадные ритмы, что способствует выработке мелатонина и улучшению сна. Улучшает настроение: Движение помогает снизить уровень стресса, вырабатывая эндорфины, которые улучшают наше самочувствие и снимают напряжение.

Какую прогулку выбрать для наибольшей пользы

Эксперты считают, что для максимальной пользы прогулки должны быть спокойными и расслабляющими. Прогулки на природе, в парке с деревьями и зеленью, помогут вам не только поддерживать физическую активность, но и расслабиться, наслаждаясь окружающим миром.

"Обмен липидов происходит преимущественно ночью, поэтому прогулка в сумерках улучшит мои физические возможности, обмен веществ и поможет справиться с гипертонией", — утверждает вице-президент Европейского общества кардиологов Хосе Луис Саморано.

Привычка гулять после ужина, по его мнению, может не только улучшить качество жизни, но и помочь нам жить дольше.

Прогулки после ужина — это простая, но мощная привычка, которая приносит множество пользы. Не требуя много времени или усилий, она может значительно улучшить ваше здоровье, сон и общее самочувствие. Попробуйте начать гулять после ужина, и вы наверняка почувствуете положительные изменения в своей жизни.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

