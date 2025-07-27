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Идеальный шашлык: так готовят свиную шейку на гриле, и она точно получится сочной

Повара рекомендуют: свиная шея на гриле с душистыми специями и чесноком
3:42
Еда

Свиная шея в ароматных специях — это настоящее кулинарное наслаждение, которое не оставит равнодушным никого. Если вы любите блюда, приготовленные на гриле, этот рецепт идеально вам подойдёт. Свиная шейка получается невероятно сочной и нежной, а простой маринад из специй раскрывает вкус мяса с новой стороны. Готовьте её в сезон гриля и насладитесь сочностью каждого кусочка.

Шашлык
Фото: www.pexels.com/ by Samer Daboul is licensed under Бесплатное использование
Шашлык

Почему стоит выбрать свиную шею

На гриле всегда найдется место для свиной шеи, рядом с сосисками или кровяной колбасой. Однако именно свиная шея может стать звездой вашего барбекю. Это мясо обладает исключительной сочностью, и правильно приготовленная свиная шейка покорит даже тех, кто не является поклонником свинины. Благодаря своему вкусу и текстуре, она идеально подходит как для семейных ужинов, так и для встреч с друзьями.

Что делает свиную шейку особенной

Главный секрет идеальной свиной шеи — в простоте, но правильном сочетании специй. Лавровый лист и душистый перец придают мясу пикантную сладость и глубокий аромат, чеснок добавляет пряности, а приправа для барбекю с солью и перцем создаёт универсальный и гармоничный вкус. Важную роль также играет растительное масло — оно помогает равномерно распределить специи по мясу и предотвращает его пересыхание на гриле.

Ингредиенты для свиной шеи на гриле

  • 1 кг свиной шеи

  • 5-6 лавровых листов

  • 6-7 горошин душистого перца

  • 4 зубчика чеснока

  • 5 чайных ложек приправы для барбекю

  • 1 чайная ложка соли

  • 1 чайная ложка черного перца

  • 4 чайные ложки растительного масла

Процесс приготовления свиной шеи на гриле

  1. Подготовка мяса. Нарежьте свиную шею ломтями толщиной около 1 см. Отбейте их молотком, чтобы мясо стало мягким и равномерно проготовилось. Переложите нарезанное мясо в миску.

  2. Маринад. Добавьте к мясу лавровые листья, душистый перец, измельчённый чеснок, соль, черный перец и приправу для барбекю. Влейте растительное масло и тщательно перемешайте, чтобы мясо было равномерно покрыто специями. Заверните миску с мясом в пленку и поставьте в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. Это позволит мясу лучше пропитаться специями.

  3. Готовим на гриле. Разогрейте гриль до средней температуры. Выложите подготовленные ломтики свинины на решетку и готовьте до золотистой корочки, периодически переворачивая. Время приготовления зависит от толщины кусочков мяса, обычно достаточно 10-15 минут с каждой стороны. Готовность мяса можно проверить, проколов его вилкой — если сок выходит прозрачным, мясо готово.

  4. Готово к подаче. Подавайте готовую свиную шейку с любимыми гарнирами — отличным дополнением будет молодой картофель или свежий салат из овощей. Приятного аппетита!

Не забывайте, что приготовление свиной шейки на гриле — это не только о рецепте, но и о процессе наслаждения приготовлением и общением с близкими. Время, проведенное на свежем воздухе с грилем и ароматом мяса, делает любой обед или ужин особенным. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя новый уровень вкуса свинины, который не сравнится ни с чем!

Уточнения

По́вар — человек, профессией (специальностью) которого является приготовление пищи; а также должность на предприятиях питания (старший повар, повар-кондитер).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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