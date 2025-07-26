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Салат с чечевицей и фетой — идеальное сочетание для улучшения здоровья кишечника и обмена веществ

Салат из чечевицы с болгарским перцем и сыром фета: быстрый и питательный рецепт
2:56
Еда

Салат из чечевицы — это отличное решение для тех, кто ищет полезное, сытное и быстрое блюдо. Благодаря простым ингредиентам и минимуму времени на приготовление, вы получаете не только вкусное, но и питательное угощение. Это блюдо идеально подойдёт как для лёгкого обеда, так и в качестве гарнира на ужин.

Зелёная чечевица с овощами
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зелёная чечевица с овощами

Почему стоит выбрать чечевицу

Чечевица — это настоящий суперфуд, который обладает множеством полезных свойств. Она богата растительным белком, клетчаткой, витаминами группы B, а также минералами, такими как железо и магний. Чечевица прекрасно сочетается с различными овощами, зеленью и лёгкими заправками, что делает её отличной основой для салатов. Этот продукт не только полезен, но и невероятно универсален: из него можно готовить супы, карри, пасты для бутербродов или сытные салаты. Выбирая чечевицу для своих блюд, вы инвестируете в своё здоровье и вкус.

Салат из чечевицы особенно полезен для организма: регулярное потребление бобовых улучшает работу кишечника, помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает кровообращение. Чечевица — это идеальный выбор для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Ингредиенты для салата из чечевицы

  • 25 г зеленой чечевицы

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 лавровых листа

  • Желтый и красный болгарский перец

  • 10 оливок без косточек

  • треть стакана нарезанного красного лука

  • рубленая петрушка по вкусу

  • 4 листа салата

  • треть стакана раскрошенного сыра фета

Ингредиенты для соуса:

  • 1 столовая ложка красного винного уксуса

  • 1 столовая ложка оливкового масла

  • щепотка чайной ложки соли

  • щепотка чайной ложки свежемолотого черного перца

Как приготовить салат из чечевицы

  1. Залейте чечевицу водой, добавьте чеснок и лавровый лист. Варите около 25 минут до мягкости. Затем слейте воду, удалите лавровый лист и раздавите чеснок.

  2. В большой миске смешайте готовую чечевицу с нарезанным болгарским перцем, оливками, красным луком и рубленой петрушкой.

  3. Для заправки смешайте все ингредиенты и полейте салат.

  4. Разложите листья салата по тарелкам, сверху выложите смесь с чечевицей и посыпьте раскрошенным сыром фета.

Этот салат не только лёгкий, но и невероятно вкусный. Чечевица — отличное дополнение к рациону, которое помогает сбалансировать питание, улучшить пищеварение и укрепить здоровье. Попробуйте этот простой, но полезный рецепт, который станет отличным шагом к здоровому образу жизни!

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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