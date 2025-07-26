Этот сыр с Кипра может стать вашим кулинарным открытием — узнайте, как правильно готовить халуми

Халуми с Кипра: полезные свойства и советы по приготовлению сыра с корочкой

5:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Халуми — это настоящий деликатес с Кипра, который ценится за свою уникальность и неповторимый вкус. Этот сыр можно подавать в самых разных формах, но, пожалуй, самым популярным и вкусным способом является его жарка. Халуми, как и другие сыры, содержит много белка, витаминов и минералов, но при этом имеет низкое содержание клетчатки. Если вы хотите укрепить свои кости и улучшить зрение, халуми станет отличным дополнением вашего рациона.

Фото: Designed by Freepik by neilurs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Халуми

За последние годы халуми завоевал популярность не только на Кипре, но и за его пределами, появившись на полках супермаркетов по всему миру. Однако стоит быть внимательными при выборе этого сыра, поскольку не все изделия с этим названием — настоящие деликатесы. Многие производители выпускают аналоги, которые не соответствуют традиционным рецептам, и могут не иметь того уникального вкуса и качества, за который халуми ценится.

История и особенности настоящего халуми

Настоящий халуми — это сыр, который изготавливают только на Кипре. Процесс его производства насчитывает тысячи лет и имеет строгие традиции. В 2021 году халуми получил статус защищенного географического указания PDO (Protected Designation of Origin) в Европейском Союзе, что означает, что только сыр, произведенный на Кипре, может носить это название. Для того чтобы продукт был признан оригинальным, он должен иметь специальную маркировку PDO и соответствовать определенным стандартам.

Для производства настоящего халуми используется только овечье молоко или смесь овечьего, козьего и коровьего молока. Состав сырного продукта строго регламентирован и включает не более 46% воды, минимум 43% жира, 22% белка и около 3% соли. Он отличается белым цветом и полутвердой, эластичной консистенцией. Сыры с аналогичным составом и внешним видом, но не произведенные на Кипре, являются лишь имитациями настоящего халуми.

Почему стоит выбирать настоящий халуми

Настоящий кипрский халуми — это не просто вкусный, но и полезный продукт. Он является отличным источником белка, витаминов группы B (особенно B12 и B2), витаминов A, D, E, K, а также кальция и фосфора. Сыр такого состава может быть полезен для здоровья, особенно если употреблять его в умеренных количествах.

Защита от остеопороза: Халуми может быть полезен для укрепления костей. Кальций в сочетании с витамином K помогает улучшить плотность костей, предотвращая повреждения, переломы и травмы. Особенно важно употреблять халуми пожилым людям и тем, кто восстанавливается после травм.

Поддержка зрения: Халуми содержит витамин A, который помогает поддерживать здоровье глаз. Он способствует улучшению работы сетчатки и снижает риск заболеваний, таких как катаракта и макулярная дегенерация.

Положительное влияние на нервную систему: Сыр может улучшить настроение и снизить уровень стресса, а также замедлить развитие депрессии. Он помогает поддерживать нормальное кровяное давление и улучшает работу сердечной мышцы.

Как правильно готовить халуми

Жареный халуми — это, пожалуй, лучший способ насладиться этим сыром. При жарке сыр становится хрустящим снаружи, но сохраняет свою нежную и ароматную текстуру внутри. Для того чтобы жарить халуми правильно, нарежьте его ломтиками толщиной около 1 см. Так сыр будет готовиться равномерно и не потеряет своей мягкости.

Перед жаркой разогрейте гриль или сковороду-гриль до 200°C. Слегка смажьте поверхность сковороды маслом или используйте кулинарный спрей. Положите сыр и обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Жареный халуми отлично сочетается с зелеными салатами, помидорами черри, жареными орехами или семечками подсолнечника. Добавьте немного лимонного сока или пряного оливкового масла — это усилит вкус сыра. Также халуми можно использовать для приготовления сэндвичей, гамбургеров или роллов. Он прекрасно подходит как для подачи отдельно, так и в сочетании с греческой питой.

Почему стоит попробовать халуми

Этот сыр — не только изысканный продукт, но и настоящая кладезь полезных веществ. Халуми обладает уникальной консистенцией, прекрасно жарится и добавляет особенный вкус любому блюду. Благодаря высокому содержанию белка и витаминов, он станет отличным дополнением вашего рациона, улучшая не только вкус, но и здоровье.

Уточнения

Халу́ми халлу́ми (греч. χαλούμι [xaˈlumi], тур. hellim, ивр. חָלוּמִי‎, араб. الحلّوم‎ [ħalˈluːm] от копт. ϩⲁⲗⲱⲙ) — левантийский сыр, известный в Европе по кипрской кухне.

