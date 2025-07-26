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Бананы, шоколад и арахисовое масло — три ингредиента, которые изменят ваш взгляд на маффины

Рецепт от кондитеров: банановые маффины с шоколадом и арахисовым кремом
5:33
Еда

Эти банановые маффины — не просто стандартное сладкое угощение, а настоящий кулинарный шедевр, который подарит вам новый опыт вкуса. Снаружи они выглядят как обычные банановые маффины, но внутри скрывается удивительная шоколадная начинка с кусочками печенья, которая добавляет выпечке невероятную текстуру и глубину вкуса. Если вам не хочется возиться с кондитерским мешком, не беда — этот крем можно использовать как соус, который прекрасно подойдет для того, чтобы намазать им каждый кусочек маффина. Подавайте их на десерт или на полдник — этот рецепт точно станет вашим любимым!

шоколадные маффины
Фото: freepik is licensed under public domain
шоколадные маффины

Ингредиенты для маффинов

  • 3 средних спелых банана. Они должны быть мягкими, с небольшими коричневыми пятнышками, которые делают бананы сладкими и ароматными.

  • 2 крупных яйца (комнатной температуры) — они помогут тесту подняться и придадут ему структуру.

  • 100 г коричневого сахара - он придаст маффинам легкий карамельный привкус и сделает их более насыщенными.

  • 150 г сливочного масла (расплавленного и охлажденного). Масло добавит маффинам мягкость и вкус.

  • 120 г греческого йогурта (комнатной температуры) — он сделает текстуру маффинов более влажной и мягкой, при этом добавив легкую кислинку.

  • 230 г универсальной муки - для основы теста.

  • 3 столовые ложки несладкого какао - придаст маффинам шоколадный вкус и цвет.

  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя - поможет тесту подняться, сделав маффины пышными.

  • 0,5 чайной ложки мелкой морской соли - она подчеркнет вкус всех ингредиентов и сбалансирует сладость.

Ингредиенты для шоколадного крема

  • 2 плитки молочного шоколада (по 100 г каждая, Milka Biscoff) - шоколад придаст крему насыщенный вкус и сделает его густым и кремовым.

  • 150 г арахисового масла - придаст крему необычный ореховый привкус и дополнительную кремовость.

Приготовление

  1. Подготовка духовки и формы для маффинов. Разогрейте духовку до 180°C с верхним и нижним обогревом. Подготовьте форму для маффинов, расставив 9 формочек на противне. Используйте бумажные вкладыши для удобства извлечения маффинов после выпекания.

  2. Подготовка теста. В глубокой миске разомните бананы толкушкой для картофеля до состояния пюре. Это можно сделать вручную или с помощью блендера. Далее добавьте к банановому пюре яйца и коричневый сахар. С помощью миксера или венчика взбейте эту смесь до образования легкой и воздушной массы. Теперь медленно влейте расплавленное, но охлажденное сливочное масло, продолжая взбивать. После этого добавьте йогурт и снова перемешайте. Это сделает тесто еще более нежным.

  3. Добавление сухих ингредиентов. В отдельной миске просейте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в банановую массу, тщательно перемешивая с помощью лопатки до получения однородного теста. Будьте осторожны, не переусердствуйте с перемешиванием — так маффины получатся более пышными. Разложите тесто по формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3 объема.

  4. Выпечка. Поместите противень с маффинами в предварительно разогретую духовку и выпекайте около 25 минут. Проверьте готовность маффинов с помощью деревянной шпажки: если она выходит чистой, значит, маффины готовы. Оставьте их остывать на решетке.

  5. Приготовление шоколадного крема. Для крема вам нужно растопить шоколад. Для этого поставьте металлическую миску среднего размера на кастрюлю с кипящей водой (метод водяной бани). Положите в миску шоколад и растопите его, помешивая до получения однородной массы. После этого снимите миску с огня и добавьте арахисовое масло. Перемешайте до полного соединения ингредиентов. Крем должен быть гладким и достаточно густым.

  6. Наполнение маффинов кремом. Когда маффины полностью остынут, сделайте в каждом маффине небольшое отверстие с помощью толстой трубочки или специального инструмента для наполнения. Наполните их шоколадным кремом, аккуратно заполнив отверстие. Если у вас нет банановых чипсов, используйте свежие ломтики банана, сбрызнутые лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Советы

  • Бананы должны быть спелыми и сладкими. Это придаст маффинам не только аромат, но и естественную сладость.

  • Можно добавить в тесто дополнительные ингредиенты, такие как орехи, ягоды или шоколадные чипсы, чтобы сделать маффины еще более насыщенными по вкусу.

  • Если крем получился слишком густым, можно немного его подогреть или добавить ложку молока, чтобы он стал более жидким и легко наносился на маффины.

Теперь у вас есть прекрасный рецепт, который легко приготовить дома, а результат поразит всех! Банановые маффины с шоколадным кремом — это тот десерт, который станет фаворитом на вашей кухне.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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