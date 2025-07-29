Забудьте про куриную: гусиная печень – деликатес, который должен попробовать каждый

Гусиная печень: чем она полезна и как её приготовить — рецепт от специалистов

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Гусиная печень — это изысканный деликатес, который особенно ценится в Западной Европе. В России и странах СНГ, включая Чехию, чаще всего готовят куриную печень. Однако стоит попробовать и вариант из гуся — он не только отличается уникальным вкусом, но и богат полезными веществами.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Печень с луком

Пищевая ценность и полезные свойства гусиной печени

Гусиная печень содержит витамины A, B и C, а также железо, фосфор и цинк. Эти микроэлементы необходимы для поддержания здоровья и правильного функционирования организма. Благодаря высокому содержанию белка, гусиная печень способствует укреплению мышц и иммунной системы.

Однако стоит помнить, что гусиная печень также содержит пурины, которые могут негативно сказаться на здоровье людей с подагрой. Кроме того, она довольно жирная, поэтому её употребление должно быть умеренным.

Сравнение с куриной печенью

Гусиная печень отличается от куриной по нескольким параметрам: она может быть более жирной, содержит больше железа и фосфора. Также стоит упомянуть о спорах вокруг производства фуа-гра — деликатеса из специально откормленных гусей. Для его получения птиц кормят принудительно, что вызывает этические вопросы.

Если вы хотите приготовить гусиную печень, лучше выбрать продукт от производителей, которые кормят животных естественным образом, пишет pizzalabpraha.cz.

Как приготовить гусиную печень

Существует множество рецептов приготовления гусиной печени, но один из самых простых и вкусных способов — тушение с луком.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г гусиной печени;

2 большие луковицы;

1-2 столовые ложки пшеничной муки;

рапсовое масло для жарки;

соль, перец, майоран (по вкусу).

Процесс приготовления:

Промойте печень под холодной водой, удалите лишние жилки и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте небольшими кусочками. Очистите лук и нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде до прозрачности, затем переложите в отдельную посуду. Приправьте печень солью, перцем и майораном. Обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Уменьшите огонь, добавьте лук и готовьте ещё 1-2 минуты. Влейте 150 мл воды, накройте крышкой и тушите около 8 минут до готовности.

Подавайте гусиную печень с картофельным пюре, свежим салатом или хрустящим хлебом. Она прекрасно сочетается с солёными огурцами или зеленью.

Гусиная печень — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте приготовить её по этому рецепту и убедитесь в этом сами!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

