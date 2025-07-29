Секрет сочных фрикаделек раскрыт: готовим дома, едим как в ресторане

Рецепт домашних фрикаделек: секрет сочности и аппетитного аромата

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки — любимое блюдо для всех возрастов, которое отлично подходит для любого времени года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Фрикадельки

Зимой их чаще всего подают с картофельным пюре, а летом — с хрустящим картофелем фри или свежей зеленью. Мы подготовили для вас простой и быстрый рецепт сочных фрикаделек, которые легко приготовить и удивить ваших близких. Вы сможете придать им необычную форму и удивить гостей!

Сочные говяжьи фрикадельки

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша (также можно использовать свиной или куриный фарш)

1 луковица, измельченная на терке

1 чайная ложка свежего измельченного чеснока

1 яйцо

1 стакан панировочных сухарей

1 столовая ложка кетчупа

1 столовая ложка вустерширского соуса

0,5 чайной ложки молотого черного перца

1 чайная ложка соли или 1 чайная ложка порошка говяжьего или куриного бульона

3 столовые ложки оливкового масла для жарки

Для подачи:

картофельное пюре

Тушеная зелень

1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки

Инструкции:

В большой миске смешайте говяжий фарш, измельченный лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, кетчуп, вустерширский соус, черный перец и соль или бульонный порошок. Тщательно перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие шарики размером с мяч для гольфа. Слегка приплюсните их ладонью, чтобы придать фрикаделькам желаемую форму. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем или слабом огне. Обжаривайте фрикадельки по 8–10 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. При необходимости готовьте в несколько партий, чтобы не перегрузить сковороду. Готовые фрикадельки выложите на тарелку. Подавайте с картофельным пюре, тушеной зеленью и свежей петрушкой.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

