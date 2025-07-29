Секрет сочных фрикаделек раскрыт: готовим дома, едим как в ресторане

Фрикадельки — любимое блюдо для всех возрастов, которое отлично подходит для любого времени года.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Фрикадельки
Зимой их чаще всего подают с картофельным пюре, а летом — с хрустящим картофелем фри или свежей зеленью. Мы подготовили для вас простой и быстрый рецепт сочных фрикаделек, которые легко приготовить и удивить ваших близких. Вы сможете придать им необычную форму и удивить гостей!
Сочные говяжьи фрикадельки
Ингредиенты:
500 г говяжьего фарша (также можно использовать свиной или куриный фарш)
1 луковица, измельченная на терке
1 чайная ложка свежего измельченного чеснока
1 яйцо
1 стакан панировочных сухарей
1 столовая ложка кетчупа
1 столовая ложка вустерширского соуса
0,5 чайной ложки молотого черного перца
1 чайная ложка соли или 1 чайная ложка порошка говяжьего или куриного бульона
3 столовые ложки оливкового масла для жарки
Для подачи:
картофельное пюре
Тушеная зелень
1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки
Инструкции:
В большой миске смешайте говяжий фарш, измельченный лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, кетчуп, вустерширский соус, черный перец и соль или бульонный порошок. Тщательно перемешайте.
Сформируйте из фарша небольшие шарики размером с мяч для гольфа. Слегка приплюсните их ладонью, чтобы придать фрикаделькам желаемую форму.
Разогрейте оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем или слабом огне. Обжаривайте фрикадельки по 8–10 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. При необходимости готовьте в несколько партий, чтобы не перегрузить сковороду.
Готовые фрикадельки выложите на тарелку. Подавайте с картофельным пюре, тушеной зеленью и свежей петрушкой.
Уточнения
Фрикаде́лькифрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.