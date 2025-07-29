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Секрет сочных фрикаделек раскрыт: готовим дома, едим как в ресторане

Рецепт домашних фрикаделек: секрет сочности и аппетитного аромата
2:04
Еда

Фрикадельки — любимое блюдо для всех возрастов, которое отлично подходит для любого времени года.

Фрикадельки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Фрикадельки

Зимой их чаще всего подают с картофельным пюре, а летом — с хрустящим картофелем фри или свежей зеленью. Мы подготовили для вас простой и быстрый рецепт сочных фрикаделек, которые легко приготовить и удивить ваших близких. Вы сможете придать им необычную форму и удивить гостей!

Сочные говяжьи фрикадельки

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша (также можно использовать свиной или куриный фарш)
  • 1 луковица, измельченная на терке
  • 1 чайная ложка свежего измельченного чеснока
  • 1 яйцо
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1 столовая ложка кетчупа
  • 1 столовая ложка вустерширского соуса
  • 0,5 чайной ложки молотого черного перца
  • 1 чайная ложка соли или 1 чайная ложка порошка говяжьего или куриного бульона
  • 3 столовые ложки оливкового масла для жарки

Для подачи:

  • картофельное пюре
  • Тушеная зелень
  • 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки

Инструкции:

  1. В большой миске смешайте говяжий фарш, измельченный лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, кетчуп, вустерширский соус, черный перец и соль или бульонный порошок. Тщательно перемешайте.
  2. Сформируйте из фарша небольшие шарики размером с мяч для гольфа. Слегка приплюсните их ладонью, чтобы придать фрикаделькам желаемую форму.
  3. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем или слабом огне. Обжаривайте фрикадельки по 8–10 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. При необходимости готовьте в несколько партий, чтобы не перегрузить сковороду.
  4. Готовые фрикадельки выложите на тарелку. Подавайте с картофельным пюре, тушеной зеленью и свежей петрушкой.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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