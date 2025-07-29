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Всего 3 ингредиента, и они у вас точно есть: рецепт волшебного печенья, которое тает во рту

Фундучное чудо: печенье из 3 ингредиентов без муки и масла – рецепт для здорового перекуса
1:43
Еда

Просыпаетесь ночью и хотите что-то сладкое? Ищете лёгкий и быстрый перекус? Или хотите приготовить что-то вкусное и безопасное для детей?
Попробуйте это простое печенье всего из трёх ингредиентов! Вам понадобятся фундук, сахар и яичные белки. Без масла и муки — идеально для здорового перекуса.

Печенье
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Простое печенье из трёх ингредиентов без масла и муки

Ингредиенты:

  • 1 стакан слегка обжаренного несолёного фундука
  • Половина стакана сахара
  • 2 яичных белка
  • Щепотка соли
  • Ванилин на кончике ножа

Приготовление:

  1. Измельчите фундук в блендере до состояния ореховой пасты.
  2. Взбейте яичные белки с солью до пышной пены.
  3. Смешайте ореховую пасту с белками, аккуратно перемешивая снизу вверх.
  4. Добавьте ванилин и снова перемешайте.
  5. Ложкой выложите небольшие порции теста на противень, застеленный пергаментной бумагой или покрытый силиконовым ковриком.
  6. Слегка приплюсните шарики, чтобы они стали плоскими и круглыми, диаметром около 3-4 см. Если хотите больше печений, сделайте их поменьше — диаметром 2 см.
  7. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке (желательно с конвекцией) до золотисто-коричневого цвета. Это займет около 15-20 минут.
  8. Аккуратно снимите печенье с противня и дайте ему остыть.

Готово! Теперь у вас есть вкусное и полезное лакомство, которое можно приготовить быстро и без лишних усилий, пишет themamagers.gr.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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