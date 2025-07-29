Всего 3 ингредиента, и они у вас точно есть: рецепт волшебного печенья, которое тает во рту

Фундучное чудо: печенье из 3 ингредиентов без муки и масла – рецепт для здорового перекуса

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Просыпаетесь ночью и хотите что-то сладкое? Ищете лёгкий и быстрый перекус? Или хотите приготовить что-то вкусное и безопасное для детей?

Попробуйте это простое печенье всего из трёх ингредиентов! Вам понадобятся фундук, сахар и яичные белки. Без масла и муки — идеально для здорового перекуса.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Простое печенье из трёх ингредиентов без масла и муки

Ингредиенты:

1 стакан слегка обжаренного несолёного фундука

Половина стакана сахара

2 яичных белка

Щепотка соли

Ванилин на кончике ножа

Приготовление:

Измельчите фундук в блендере до состояния ореховой пасты. Взбейте яичные белки с солью до пышной пены. Смешайте ореховую пасту с белками, аккуратно перемешивая снизу вверх. Добавьте ванилин и снова перемешайте. Ложкой выложите небольшие порции теста на противень, застеленный пергаментной бумагой или покрытый силиконовым ковриком. Слегка приплюсните шарики, чтобы они стали плоскими и круглыми, диаметром около 3-4 см. Если хотите больше печений, сделайте их поменьше — диаметром 2 см. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке (желательно с конвекцией) до золотисто-коричневого цвета. Это займет около 15-20 минут. Аккуратно снимите печенье с противня и дайте ему остыть.

Готово! Теперь у вас есть вкусное и полезное лакомство, которое можно приготовить быстро и без лишних усилий, пишет themamagers.gr.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

