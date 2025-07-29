Всего 3 ингредиента, и они у вас точно есть: рецепт волшебного печенья, которое тает во рту

Просыпаетесь ночью и хотите что-то сладкое? Ищете лёгкий и быстрый перекус? Или хотите приготовить что-то вкусное и безопасное для детей? Попробуйте это простое печенье всего из трёх ингредиентов! Вам понадобятся фундук, сахар и яичные белки. Без масла и муки — идеально для здорового перекуса.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье
Простое печенье из трёх ингредиентов без масла и муки
Ингредиенты:
1 стакан слегка обжаренного несолёного фундука
Половина стакана сахара
2 яичных белка
Щепотка соли
Ванилин на кончике ножа
Приготовление:
Измельчите фундук в блендере до состояния ореховой пасты.
Взбейте яичные белки с солью до пышной пены.
Смешайте ореховую пасту с белками, аккуратно перемешивая снизу вверх.
Добавьте ванилин и снова перемешайте.
Ложкой выложите небольшие порции теста на противень, застеленный пергаментной бумагой или покрытый силиконовым ковриком.
Слегка приплюсните шарики, чтобы они стали плоскими и круглыми, диаметром около 3-4 см. Если хотите больше печений, сделайте их поменьше — диаметром 2 см.
Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке (желательно с конвекцией) до золотисто-коричневого цвета. Это займет около 15-20 минут.
Аккуратно снимите печенье с противня и дайте ему остыть.
Готово! Теперь у вас есть вкусное и полезное лакомство, которое можно приготовить быстро и без лишних усилий, пишет themamagers.gr.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.