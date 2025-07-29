Как приготовить десерт, за который не стыдно, но при этом не потратить и 10 минут

Йогурт + желе = летний десерт: простой рецепт, минимум усилий, максимум вкуса

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и простой рецепт летнего десерта? Этот вариант станет вашим спасением! Для его приготовления вам понадобятся всего два ингредиента: йогурт и пакетик желе.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Желе

Ингредиенты:

1 пакетик желе (выберите вкус по своему вкусу)

1 банка или стакан процеженного йогурта (можно использовать натуральный йогурт без добавок)

Приготовление:

Приготовьте желе. Следуйте инструкциям на упаковке. Обычно это включает в себя растворение желатина в горячей воде и последующее охлаждение до загустения. Смешайте йогурт. В миске смешайте процеженный йогурт с готовым желе до получения однородной массы. Если хотите, можно добавить немного сахара или мёда для сладости. Разлейте смесь. Разлейте получившуюся смесь по формочкам или стаканам. Можно использовать силиконовые формы, чтобы десерт было легче извлекать. Охладите. Поставьте формочки с йогуртом и желе в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы десерт полностью застыл. Подавайте. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами, мятой или взбитыми сливками. Подавайте охлаждённым для максимального удовольствия!

Этот десерт не только прост в приготовлении, но и очень вкусный. Он станет отличным дополнением к летнему меню, особенно в жаркие дни, уверены авторы themamagers.gr.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



